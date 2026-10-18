La Generalitat concede 500.000 euros para la actividad deportiva en municipios afectados por la dana - GVA

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha otorgado una subvención de 500.000 euros al Consorcio Esportshorta destinada al desarrollo de actuaciones de impulso del deporte local en los municipios afectados por la dana.

La ayuda, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), tiene como finalidad apoyar la ejecución de un programa de actividades deportivas recreativas que contribuya al mantenimiento de hábitos saludables, favorezca el bienestar emocional y la recuperación psicosocial de las personas afectadas por la dana a través de la práctica de actividad física y deportiva.

Asimismo, permitirá reforzar los programas de mantenimiento de las instalaciones deportivas y de los equipos de soporte vinculados a estas infraestructuras, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La subvención se concede de forma directa debido al carácter singular del Consorcio Esportshorta, entidad integrada por 18 municipios entre los que se encuentran algunas de las localidades más afectadas por la dana.

La actuación se enmarca en los objetivos del plan 'Endavant' dirigidos al impulso del deporte local y al fortalecimiento de la capacidad de adaptación de las instalaciones deportivas ante posibles inundaciones. En esta línea, y también en el marco del plan 'Endavant', la ayuda también se dirige a la mejora de la resiliencia de las instalaciones deportivas ante futuros episodios de inundación.

Además, entre las actuaciones previstas figuran la adquisición y mejora de equipamiento deportivo municipal, la organización de encuentros deportivos intermunicipales dirigidos a diferentes grupos de población, el desarrollo del programa 'Salud y Ciudadanía' y acciones de comunicación y difusión de las actividades.

También se contempla la celebración de iniciativas de coordinación entre municipios y actividades de reconocimiento vinculadas al ámbito deportivo local. El programa incluye igualmente la elaboración de documentos técnicos orientados a mejorar la planificación, gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas.

Por otra parte, las actuaciones subvencionadas deberán desarrollarse entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027, según ha informado la Generalitat. Sin embargo, la colaboración entre la Dirección General de Deporte y el Consorcio Esportshorta se ha mantenido de forma constante desde la dana para atender las necesidades surgidas en el ámbito deportivo.

La actividad desarrollada por el Consorcio fue objeto de reconocimiento a través de la Distinción de la Generalitat regulada por el Decreto 14/2025, de 7 de octubre.