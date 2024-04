La Generalitat se ofrece a redactar el proyecto "definitivo" del soterramiento de vías en Alfafar, Benetússer y Sedaví

La Plataforma de afectados por el Soterramiento llevará ante el Comité de Peticiones de la Unión Europea sus reivindicaciones

Pradas y los vecinos reclaman a Bernabé que vaya "a pie de vía" para "darse cuenta de la grave problemática"

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha avanzado que la Generalitat Valenciana "está dispuesta" a redactar el proyecto "definitivo" para la ejecución "por parte del Ministerio y de Adif" de las obras de soterramiento de las vías de Alfafar, Sedaví y Benetússer. "Reclamamos alto y claro el soterramiento. No queremos parches, no queremos soluciones alternativas", ha sostenido.

En este sentido, ha resaltado que dicho informe "completaría de una forma más integral" el estudio de soluciones para el soterramiento de las vías remitido al Ministerio de Transportes, a quien, a su vez, ha reprochado su "negativa incluso a contestar" a este documento previo que "tiene desde hace dos meses". Y ha insistido en que cree que el Ministerio "tiene que tener en cuenta este ofrecimiento", pues, a su juicio, "es importante".

Pradas, que se ha reunido este viernes con representantes de la Plataforma de afectados por el Soterramiento de Alfafar, Sedaví y Benetússer, ha asegurado que la Generalitat "no se cansará de dar pasos al lado de los vecinos", por lo que ha apuntado este documento "de consenso" se "pactará y consensuará" con ellos y con los alcaldes de las tres localidades.

"Nosotros nos comprometemos a redactar un proyecto definitivo. Por eso, necesitamos hablar con el Ministerio y que al ministerio le parezca bien", ha sostenido, y ha remarcado que el proyecto de soterramiento "se tiene que concertar entre las dos administraciones". Al respecto, ha pedido "diálogo" al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para "pactar esa solución definitiva": "Desde la Generalitat estamos dispuestos a redactar el proyecto, pero el Ministerio tiene que comprometerse a ejecutar la obra".

No obstante, ha señalado que la redacción de este documento supone "un paso más allá" de las competencias de la Generalitat Valenciana, pues es al propio Ministerio a quien corresponde redactar y ejecutar estas obras, aunque ha puntualizado que "no hace falta ninguna delegación de competencias". "Ese proyecto debería ser redactado por la propia Adif, que es quien tiene que ejecutar la obra, pero si el problema es económico por parte del Ministerio o por desconocimiento de la situación, nosotros, que conocemos y tenemos ya ese proyecto inicial, estamos dispuestos a culminarlo como un proyecto definitivo", ha ofrecido.

Precisamente, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha aseverado este mismo viernes, en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en el I Valencia Silicon Forum, que no tiene "nada que añadir" a las palabras de Pradas y ha defendido que el soterramiento de las vías es "inaplazable" y "no admite ya más demoras". "Hay mucha gente que ha perdido la vida", ha lamentado, a la vez que ha recalcado que se "alegrará" si el estudio remitido al Ministerio de Transportes "puede ser útil para poder ganar tiempo y hacerlo --el soterramiento-- lo antes posible".

"No solamente me alegraré sino también lo exigiré porque entendemos que esto sí que forma parte de una de las cuestiones prioritarias desde el punto de vista de la inversión pendiente del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana", ha expuesto.

COMITÉ DE PETICIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

Tras la reunión con la plataforma, Pradas ha reivindicado que la Generalitat "no va a dar ni un paso atrás" en la reclamación del soterramiento de las vías, y ha criticado que la eliminación del paso a nivel de Alfafar que proyecta el Gobierno es "un parche" que "no soluciona el problema". "Un parche que solo hará que alargar la agonía de todos los vecinos que sufren diariamente decenas de trenes pasando por estas vías", ha apostillado, y ha instado al Ministerio a actuar "inmediatamente", pues "no es solo una cuestión de seguridad vial, sino que va más allá, es una cuestión de salud, de salud menta, de contaminación acústica".

Por todo ello, ha afirmado que la Generalitat ha trasladado a la Plataforma de afectados por el Soterramiento de Alfafar, Sedaví y Benetússer que les apoyarán en su intención de llevar ante el Comité de Peticiones de la Unión Europea sus reivindicaciones para que visiten los municipios y "comprueben que esta situación necesita urgentemente solucionarse". "Desde la Generalitat Valenciana avalamos esa decisión por parte de la plataforma, nos van a tener a su lado durante toda la tramitación y, por supuesto, también les acompañaremos a Bruselas de ser necesario", ha destacado.

En esta línea, ha planteado la posibilidad de "llevar a Europa" el estudio inicial de soluciones para el soterramiento de las vías, y ha recalcado que dicho informe "tiene una solución que beneficia a los tres municipios afectados". "La Generalitat Valenciana ha tenido en cuenta tanto Alfafar como Sedaví como Benetússer", ha agregado.

PIDE "SENSIBILIDAD" A BERNABÉ

Por otra parte, preguntada por las declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha criticado este viernes que el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara (PP), haga "trilerismo político" sobre las vías del municipio, la consellera le ha pedido "sensibilidad" y "no entrar en calificativos por respeto a las víctimas y los afectados", a la vez que ha considerado que "emplear esos calificativos" está "fuera de lugar". "Yo creo que aquí tenemos que sumar voluntades, establecer un diálogo, trabajar todos de la mano para resolver este problema, no hay más", ha manifestado.

Pradas ha reiterado que desde la Generalitat "no van a cambiar de opinión" y "van a luchar" por el soterramiento. Por ello, ha reclamado un "compromiso certero" del Ministerio de Transportes y de la delegada del Gobierno: "Es muy sencillo, soterramiento sí o soterramiento no". "La delegada del Gobierno ayer no habló del soterramiento, habló de eliminación del paso a nivel", ha lamentado.

LOS AFECTADOS, CON "SENSACIÓN AGRIDULCE"

Pradas ha reclamado a Bernabé que visite la zona, pues, ha asegurado, "hasta que no la visitas, no te das cuenta de la grave problemática, del grave problema de contaminación acústica que padecen los vecinos, y no hay derecho a que ocurra en pleno siglo XXI".

Por su parte, desde la Plataforma de afectados por el Soterramiento de Alfafar, Sedaví y Benetússer, su secretaria, Nerea Morales, se ha sumado a esta solicitud y ha pedido a la delegada del Gobierno que se reúna con los afectados para "escuchar testimonios", "ir a pie de vía" y "conocer la segunda parte del problema, que no tiene que ver directamente con las muertes, los arrollamientos o los suicidios". "Nosotros tenemos casos que son aberrantes de personas que están sufriendo esta problemática 20, 30, 40 años", ha destacado.

"Lamentablemente, el parche nos quita parte del problema, pero no nos quita todo el problema y sí que nos generaría más problemas y prolongaría la agonía de muchos de los vecinos", ha valorado, y ha continuado: "Una solución temporal implica que el soterramiento podría durar casi 10, 15, 20, otros 40 años. ¿Qué hacemos las personas afectadas, las víctimas no mortales? ¿Qué hacemos hasta entonces? ¿Morirnos?".

Tras la reunión con la consellera, Morales ha remarcado que desde la plataforma tienen una "sensación agridulce en estos momentos": "Por un lado, continuamos sintiendo el apoyo de la Conselleria, pero por otra parte las declaraciones de ayer de Pilar Bernabé nos hacen daño". "Nos hacen daño porque pensamos que hay una parte de la problemática que se obvia, que es la parte, no de la calidad de vida y no de oír ruidos, va un poco más allá a la salud de las personas, a la salud mental", ha concluido.