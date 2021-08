La Generalitat prorroga todas las restricciones, entre ellas el toque de queda en 68 municipios

El aforo para eventos en espacios abiertos pasa de 3.000 a 4.000 personas

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana ha prorrogado todas las restricciones vigentes por la situación derivada del coronavirus, entre ellas la limitación a la movilidad nocturna en 68 municipios de más de 5.000 habitantes entre la 01.00 y las 06.00 horas, autorizada este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Así lo han anunciado el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la rueda de prensa celebrada este sábado tras la reunión de la Comisión Interdepartamental.

La Generalitat ha prorrogado todas las restricciones vigentes en la actualidad y únicamente introduce dos únicas modificaciones. Por un lado, la limitación de reunión de un máximo de 10 personas únicamente se aplicará en los municipios afectados por el 'toque de queda' y, por otro lado, el aforo para eventos en espacios abiertos aumenta de 3.000 a 4.000 personas.

Las medidas estarán activas desde el 17 de agosto hasta el 6 de septiembre. La restricción a la movilidad nocturna afectará a la mitad de la población de la Comunitat Valenciana, en concreto a 2,6 millones de personas.

"NO HAY MOTIVO PARA CAMBIAR" LAS RESTRICCIONES

El 'president' Ximo Puig ha afirmado que las últimas restricciones han dado "resultados positivos" por lo que, a su juicio, "no hay motivo para cambiarlas". Al mismo tiempo, ha agradecido la "corresponsabilidad de la ciudadanía" y su "comportamiento extraordinario".

El titular del Consell ha apuntado que la incidencia acumulada está "estabilizada" y muestra una tendencia "claramente a la baja", aunque ha remarcado que "aún hay 100 personas ingresadas en la UCI y una situación compleja".

Puig ha insistido en que para determinar los municipios afectados por el 'toque de queda' se siguen siete criterios "absolutamente técnicos" y que van "más allá de la incidencia", de forma que se estudian "muchas otras cuestiones", entre ellas la trazabilidad de los casos y las hospitalizaciones.

En este sentido, ha agradecido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) su "seguridad jurídica" que, ha remarcado, "ayuda de forma determinante a la superación de la pandemia".

El 'president' ha realizado una nueva llamada a la responsabilidad y la prudencia "en estas fechas de no fiestas, a medida que avanza la inmunización". No obstante, ha señalado que hay personas que no están vacunadas y una gran movilidad, por lo que ha avisado de que "puede surgir en cualquier momento un brote". "La pandemia no está superada, aunque es verdad que cada vez está más minimizada", ha apostillado.

DISMINUCIÓN DE BROTES

Por su parte, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha indicado que, a día de hoy, la mayoría de los contagios se dan en población joven no vacunada y están asociados a eventos "superdimensionadores" en los que las personas permanecen un tiempo prolongado y sin medidas de protección.

Barceló ha afirmado que en los últimos días se ha registrado una disminución del 5 por ciento en cuanto al número de brotes de coronavirus, que siguen afectando en su mayoría a la población de entre 15 y 34 años (53,4%), seguida de las personas de entre 35 y 64 años (21,1%).

La titular de Sanidad ha precisado que el 72,4% de los brotes y el 63% de los nuevos positivos están asociados al ámbito social, principalmente a reuniones familiares y de amigos tanto en el ámbito privado como en el público (81%).