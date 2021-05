La Generalitat ve avances en financiación autonómica y niega que haya bajado la presión: "Montero está respondiendo"

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha asegurado este miércoles que ve avances en materia de financiación autonómica por parte del Gobierno, si bien no con un nuevo sistema sí con más recursos para las como los fondos COVID, y ha querido dejar claro que la Generalitat no ha "echado el freno" a su reivindicación.

"Montero está respondiendo", ha recalcado a Ciudadanos en el pleno de Les Corts, una semana después de que la ministra de Hacienda y portavoz de Gobierno, Mª Jesús Montero, afirmara en València que espera avanzar en el nuevo sistema de financiación "en un plazo de tiempo corto".

Soler, también socialista, ha recordado el "runrún" que le dio a la ministra en su visita al congreso nacional de UGT, durante una hora cual "gota malaya", y ha reconocido su "buena voluntad". "No he puesto ningún freno de mano", ha garantizado recordando todo lo que ha cambiado desde la investidura de Pedro Sánchez en 2019, como la pandemia.

Es más, ha hecho notar que el Gobierno no está en mayoría absoluta y la financiación depende del Congreso, por lo que ha urgido a los partidos valencianos a "apretar" a sus compañeros en Madrid. También ha defendido el trabajo "riguroso" de la Generalitat y ha reiterado que no quieren agrandar la deuda ni financiarse con préstamos del Estado como la "estafa" del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica).

"No quiero castigar a cinco millones de ciudadanos a gastar por cápita menos que la media", ha resumido, insistiendo en que esa es la estrategia, "la vía de los hechos", y en que la reivindicación sigue "clarísima" después de que el Congreso instara al Ministerio a comprometerse a presentar antes de fin de año su propuesta para el nuevo modelo.

El titular de Hacienda ha puesto como ejemplo la carta que envió este martes al Ministerio para que el reparto del fondo COVID de 2021, dotado con 13.486 millones a repartir entre las CCAA, sea por población ajustada, el criterio que cree que más se aproxima a las necesidades de gasto aunque sea "mejorable". De lo contrario, "siempre pagan el pato los mismos", ha lamentado en relación a la Comunitat y Murcia.

Esto demuestra, a su juicio, que la respuesta del Gobierno ya no es la misma desde que acabó la etapa del PP. "Antes era una pared de frontón, ya podías cantar la ópera 'Carmen' a Montoro que no había manera, y ahora Montero está respondiendo, a los hechos me remito: ha atendido de manera sensible a las necesidades de las CCAA", ha sostenido sobre los recursos de 2020 "sin precedentes en la España autonómica".

Por todo ello, Soler ha confiado en que salga adelante el nuevo sistema de financiación autonómica, "ahora en la tercera oportunidad", y que de verdad cumpla tanto con la suficiencia financiera de las autonomías como con la igualdad entre ellas.

CS PIDE A PP Y VOX UNIDAD POR LA FINANCIACIÓN

En su intervención, Ciudadanos le ha urgido a dejar clara la postura del gobierno del Botànic ante "las continuas contradicciones entre lo dicho aquí y lo hecho en Madrid", además de recordar que el sistema de financiación lleva caducado desde 2014 y exigir un nuevo modelo más sencillo, transparente y equilibrado.

También ha instado a PP y Vox a sumarse a la Comissió Per un Finanáment Just, que integran tanto Cs como los partidos del tripartito (PSPV-Compromís-Unides Podem), de cara a la acción programada por esta plataforma para el 15 de junio en Madrid, donde quiere reunirse con la ministra portavoz.

"¿Cuál es su estrategia: más deuda y una patada adelante?", ha preguntado el diputado 'naranja' Tony Woodward, para rechazar los "anuncios vacíos y declaraciones rimbombantes" de los últimos años sobre la financiación autonómica. Ha recordado que "el primero en votar a favor del nuevo sistema fue un tal José Luis Ábalos", el ministro de Transportes, valenciano y 'número tres' del PSOE.

Pero lo que "más preocupa" a Cs es la gestión "disfrazada y escondida" de la deuda, ya que cree que el nuevo modelo de financiación pondría en evidencia su gestión y por eso ha rebajado la reivindicación. También ha criticado que Soler "marea la perdiz" por ligar el reparto del fondo COVID a la financiación.

FONDOS EUROPEOS

Respecto a los fondos europeos, el conseller ha citado el informe de la Sindicatura de Comptes del ejercicio 2019, y ha afirmado que acreditaba que acreditan que la Generalitat "está preparada para asumir el mayor volumen de ayudas europeas de la historia".

En este sentido, ha puesto en valor que el Fondo Social Europeo está ejecutado en más del 100% dos años y medio antes de que concluya el plazo de certificación en diciembre de 2013. Según Soler, la Comunitat es una de las primeras autonomías en poder ejecutar prácticamente todos los recursos disponibles para el período 2014-2020.

También ha puesto como ejemplo el programa de Garantía Juvenil, cuyo grado de certificación en la Comunitat Valenciana está 30 puntos por encima de la media española (86% frente a 55%).

En su réplica al diputado del PP Felipe Carrasco, el conseller le ha afeado que en el último ejercicio del gobierno 'popular' "no solo no se captaron fondos, sino que se tuvieron que devolver 9,9 millones". En este sentido, ha indicado que la política del Consell "se puede resumir en tres palabras": "No perder dinero".

Ha mostrado su "perplejidad" ante las críticas de Carrasco y le ha espetado: "Vienen aquí como si estuvieran inmaculados, y han estado 20 años gobernando". "La primera vez que fui a Europa me miraban como si fuera un delincuente", ha comentado, y ha agregado que tuvo que explicar que había habido unas elecciones y que ahora "muchas cosas han cambiado". Por ello, ha defendido el "intangible de la buena imagen".

El diputado 'popular', por su parte, ha considerado que es un gobierno "dudoso, holgazán y que gestiona muy mal" y le ha reprochado a Soler que "debería estar yendo prácticamente todos los meses a Bruselas".