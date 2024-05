La gira teatral 'M'importa' de Escena Erasmus UV y el IVAJ llega en junio a Altea, Torreblanca, Muro y Viver

CASTELLÓ, 30 May. (EUROPA PRESS) - -

Escena Erasmus de la Universitat de València y el IVAJ, dentro de las actividades del programa Carnet Jove, presentan una nueva edición de la gira 'M'importa', el programa de educación en valores del Institut Valencià de la Joventut, que llegará a los municipios de Altea, Torreblanca, Muro y Viver en junio con la obra 'Qui soc jo quan ningú em mira', una reflexión sobre la identidad europea.

El proyecto europeo Escena Erasmus UV ofrece la oportunidad a estudiantes Erasmus en València procedentes de diferentes países, junto con estudiantes valencianos, de involucrarse en la representación de una obra teatral. 'Qui soc jo quan ningú em mira', escrita por Anna Marí y Daniel Tormo, con dirección de Josep Valero, es el nuevo espectáculo desarrollado en el marco de este proyecto, y aborda la cuestión de la identidad personal y colectiva de cada persona.

"A partir de los testimonios y reflexiones de las actrices y los actores procedentes de cinco países diferentes, 'Qui soc jo quan ningú em mira' medita sobre quiénes somos en un mundo convulso, de nuevo amenazado por el horror de la guerra, la mentira y el absolutismo, pero también por el individualismo, la autocensura y la proyección distorsionada del 'yo' en el mundo virtual", ha añadido Valero.

La obra se representará el 4 de junio en el Palacio de Altea Centro de Artes de Altea, el 14 de junio en el Auditorio Metropol de Torreblanca, el 18 de junio en el Teatro del Centro Cultural de Muro, y el 20 de junio en la Casa de la Cultura de Viver.

En cada población habrá dos funciones: una por la mañana dirigida al público de los IES de la comarca y una por la tarde abierta al público general.

"CONSOLIDACIÓN" DEL PROYECTO

Los vicerrectores de Cultura e Internacionalización de la Universitat de València, Ester Alba y Carles Padilla, respectivamente, han destacado la consolidación de Escena Erasmus UV como proyecto internacional que ha conseguido que, a través de las artes escénicas, el diálogo y la danza, "cohabiten y convivan diferentes culturas, en una itinerancia por el territorio". Todo esto teniendo en cuenta que la Universitat de València continúa siendo la primera en la recepción de estudiantes Erasmus.

Por su parte, el director general del IVAJ, Vicente Ripoll, ha subrayado que esta gira es "especialmente enriquecedora", tanto para los actores y las actrices participantes, que podrán conocer más partes del territorio, como para los institutos y jóvenes de los municipios en los que se representará la obra, que podrán descubrir este tipo de actividades que tanto el Carnet Jove del IVAJ como el programa de la Universitat llevan a cabo.

Los espectáculos de Escena Erasmus se iniciaron en 2010, protagonizados por estudiantes Erasmus que también participan de la creación y redacción de los textos, se han representado en más de 300 ciudades, pueblos y centros penitenciarios, en festivales de teatro como los de Almagro, Olite, Olmedo, Elche, Internacional de Santander, Alcalá, o en la Comisión Europea en Bruselas.

El reparto de 2024 lo forman los italianos Alice Vaccaro, Fabiana Quattrone, Giulia Sbraccia, Luca Tinaro y Marta Toso, las francesas Doucia Lopez-Pueyo y Julie Mendez, la alemana Leonie Ronja, los valencianos Carlos Baixauli, Sara Olivas y Sandra Pombo, y la vasca June Otxoantesana.

Como resultado de calidad y éxito, Escena Erasmus ha sido reconocido en varias ocasiones desde el año 2011 en qué recibió el Premio Carlomagno de la Juventud del Parlamento Europeo; en 2018 ganó la Mención de Honor del Premio 'Spotlight on Heritage in Culture and the Arts' de la Liga Europea de Empresas de Artes Escénicas en Bruselas; en 2019, el Premio AVETID al mejor proyecto teatral valenciano; en 2021, la Distinción 'Lluís Vives'-Premi 9 d'Octubre del Consell de la Generalitat por la aportación valenciana a la construcción europea; y en 2023, el Premio de Honor de las Artes Escénicas Valencianas del Institut Valencià de Cultura.