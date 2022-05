Gómez dice que Ayuntamiento acabará el polideportivo de Benicalap si no lo hace Meriton pero pagará la empresa

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha asegurado que si Meriton no termina el polideportivo de Benicalap se encargará el Ayuntamiento pero le "girará la factura" a la empresa porque "es su obligación legal pagarlo".

Así se ha pronunciado Gómez tras los audios filtrados del presidente del Valencia, Anil Murthy: "Si él no tiene ningún interés en realizar la obra, si realmente, como podemos ver en los audios, ha estado engañando sobre su voluntad de hacer el polideportivo, que no se preocupe. A nosotros nos ha quedado bien claro y será el propio Ayuntamiento el que realice el polideportivo y, eso sí, lo pagará Meriton", ha añadido.

Gómez ha calificado de "espectáculo bochornoso" y "vergüenza ajena" el contenido de los audios. "Da bastante vergüenza ajena escuchar los audios por el insulto directo que supone", a su juicio, a instituciones, afición y vecinos.

"Yo particularmente no estoy sorprendida ni me siento engañada, ya que lo llevábamos advirtiendo desde hacía más de dos años. Veíamos que sólo eran palabras, que sólo eran sonrisas pero que no había hechos. Es una posición que hemos mantenido durante mucho tiempo y que veníamos advirtiendo de que cada reunión de la que salía el presidente del Valencia Club de Futbol había muchas palabras, mucha buena voluntad, mucha sonrisa, pero de hechos y compromisos no había nada", ha manifestado Gómez.

La vicealcaldesa también se ha referido a la postura manifestada por Murthy sobre el PSOE y el nuevo estadio: "Él confunde parar con exigir la legalidad. Efectivamente, queríamos parar un estadio 'low cost' que, como él mismo bien ha reconocido en los audios, empezó con 80 millones de euros y que, por lo tanto, no estaba a la altura en primer lugar de lo que merece y exige un club como el Valencia Club de Futbol, pero, en segundo lugar y más importante, de los acuerdos legales que estaban suscritos entre la Generalitat, el Ayuntamiento y la propiedad del Valencia Club de Fútbol".