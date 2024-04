El González Martí se convierte en "todo corazón" con una muestra solidaria que apela a los buenos sentimientos

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí' se convierte en "todo corazón" con la exposición 'Tot Cor. Arte, diseño y artesanía hablan de amor', un proyecto artístico, colaborativo y solidario que apela a la generosidad y a los buenos sentimientos.

Esta iniciativa nace con el objetivo de ayudar a personas que padecen enfermedades incurables y, en algunos casos, invisibles para una gran parte de la sociedad. Podrá visitarse desde el 16 de abril al 6 de octubre de 2024 en la sala de exposiciones temporales 3 (planta tercera).

La presentación de la muestra ha tenido lugar este martes en el 'González Martí' y ha contado con la presencia de la artista ceramista y creadora de la exposición, Pepa Reverter; el director del museo, Jaume Coll y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, Jose Luís Moreno.

'Tot Cor', que cuenta con la participación de grandes diseñadores del panorama artístico actual, expone 42 piezas de cerámica esmaltada y 28 fotografías. Su pieza principal es el 'cor', un jarrón en forma de corazón diseñado por Pepa Reverter.

En palabras de la comisaria, 'Tot Cor', apela a la "generosidad y los buenos sentimientos" y, con su pieza principal, que es el 'Cor', busca reivindicar "los valores fundamentales que constituyen la riqueza del ser humano: "amor, bondad, humanidad, ética, respeto, generosidad y fraternidad", destaca la diseñadora.

Ene este sentido, Pepa Reverter ha apuntado que la silueta del corazón es un símbolo universal que está presente en "muchas culturas" y que se recurre a él para "compartir y exteriorizar sentimientos". "Eso es lo maravilloso del arte, que puede convertir algo que es abstracto, como un sentimiento, en algo formal para darle visibilidad y cargarlo de significado", ha indicado.

PERSONAS INVISIBLES

A partir de esta iniciativa, 'Tot Cor' ha creado una gran familia de corazones muy diversas con piezas de diferentes procedencias y estilos que representan a los artistas y diseñadores que han participado en el proyecto, entre los que se encuentran: Las Ánimas, Dídac Ballester, Juli Capella, Lolita Cortés, Rosa Cortiella, los díez, Meritxell Duran, Catalina Estrada, Jaime Hayón, Javirroyo, Gaston Lisak, Miralda, Marre Rafael Vargas, Maite Morell, Sergio Mora, Nataline Pomar, Lázaro Rosa-Violán, Anna Ruiz, Marina Salazar, Jordi Torres y Ramón úbeda.

Asimismo, se han sumado a este proyecto fotógrafos como Eugeni Aguiló, Sara Cuadrado, Marcela Grassi, Carlos Iglesias, Matías Pérez Llera, Rafael Vargas y Dayron Vera. También participan los estilistas florales Flowers by Bor-nay, Madrid Flower School, Manuela Sosa de Gang and the wool y Horta de la Viola.

Una de las partes fundamentales de 'Tot Cor' es su vertiente solidaria y su compromiso con las personas que sufren males incurables que son invisibles para una gran parte de la sociedad.

Por ello, todas las piezas de la colección se comercializan y una parte de los beneficios se destinan a la Fundación Miquel Valls, una entidad privada y sin ánimo de lucro, pionera en España, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad que la creadora de esta muestra ha conocido muy de cerca a través de su madre Paquita Sancho, que hasta el último de sus días demostró una enorme generosidad como persona, a pesar de las duras circunstancias.

"Yo me he quedado con las cosas buenas que me ha transmitido mi madre. Con su actitut vital porque fue impresionante cómo llevó la enfermedad. En su energía vital está el motor de este proyecto que pretende poner en valor a la buena gente, la que es amable, generosa y ejemplar", ha señalado Reverter.

Sobre la muestra, la comisaria asegura que el proyecto es "muy sencillo" ya que su mensaje es "muy claro" porque el corazón forma parte del lenguaje universal. "Yo creo que los objetos y las cosas también se pueden cargar de significado y de valor y adquirir otra dimensión diferente. En el mundo hacen falta objetos que recuerden las cosas buenas de este mundo", ha afirmado.

Por su parte, el director del 'González Martí', Jaume Coll, ha reivindicado la vocación solidaria de la exposición que busca visibilizar las enfermedades incurables y apoyar a las personas que las sufren así como a sus familias.

Este proyecto forma parte de Valencia Design Fest 2024 y cuenta con el apoyo de la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana.