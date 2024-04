La Gonzalo Anaya insta al PP y Vox a retirar la ley de libertad educativa por ser "injusta" y "atacar" al valenciano

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya' insta a PP y Vox a retirar su proyecto de ley de libertad educativa al considerar que es una norma "injusta", "segregadora" y que "ataca al valenciano".

Estas AMPA valoran de una forma "muy negativa" la futura ley "con la que el PP y Vox utilizan a las familias usando de manera perversa el término libertad, en lugar de trabajar por la calidad educativa y garantizar todos los recursos y los medios necesarios para un sistema educativo plurilingüe de calidad, y en el que el aprendizaje del valenciano no salga perjudicado".

Para mostrar su rechazo a la norma, el presidente de la confederación, Rubén Pacheco, ha acudido, junto a otros representantes de entidades de la comunidad educativa, a Les Corts, donde este miércoles se ha producido el debate de la proposición.

La Confederació Gonzalo Anaya --que representa un total de 1.084 asociaciones de madres y padres de alumnos del sistema educativo público, recuerdan-- acusa al Consell de pretender quedar "eximido de su responsabilidad a la hora de garantizar que el alumnado de la ESO, cuando termine sus estudios, sea competente en de manera equilibrada en las dos lenguas cooficiales: valenciano y castellano".

En la misma línea, el colectivo de progenitores califica la norma de "grave irresponsabilidad de la Generalitat cuando delega en las familias la elección de las lenguas en la enseñanza, en lugar de ser una decisión consensuada con toda la comunidad educativa de los centros escolares".

"Lo que tendría que hacer la Generalitat es asegurar la competencia lingüística en valenciano del profesorado que, con la nueva norma, podrá acceder al sistema educativo valenciano desde otras autonomías sin acreditar la capacitación lingüística", reprochan.

"Es una norma injusta porque priva al alumnado valenciano de tener las mismas oportunidades a la hora de aprender en las dos lenguas cooficiales, y eso lo tienen que saber las familias: cuantas más lenguas, más capacidad de adquirir conocimientos, más oportunidades futuras, más capacidad de adaptarse a un mundo plurilingüe", ha destacado Rubén Pacheco, que, en nombre de FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València i FAMPA Enric Valor Alacant reivindica "un aprendizaje plurilingüe universal y unificado para todo el alumnado, que trabaje por la igualdad de condiciones para que el alumnado cuando termine la ESO sea competente y tenga dominio pleno e igual tanto en valenciano como en castellano".

Además, advierte que volver a un modelo de líneas "no es inclusivo, sino que es sinónimo de modelo segregador, ya que genera segregación entre el alumnado que acude a la línea en castellano y la de valenciano".

Además, tilda de "perverso" que se use la idea de la "libertad" en la nueva norma, "generando falsas expectativas en las familias con consecuencias irreparables". "Dar la opción de elegir una cuestión de gustos, sin tener la información rigurosa científica, sin la formación necesaria, sin garantizar los medios y los recursos necesarios y sin consultar al Consejo Escolar, es hacer un uso falso de la libertad, porque no se puede garantizar la libertad con desconocimiento, y es perjudicial, por los efectos que provoca a terceros: el problema de no ser competentes en valenciano cuando terminen la ESO".

"Lo que queremos las familias es hablar de calidad educativa, pero PP y VOX quieren, con esta norma, desviar la atención y crear rechazo a la enseñanza en valenciano, generando un nuevo conflicto con el valenciano, en lugar de abordar y hacer frente a los problemas del sistema educativo valenciano", ha destacado Pacheco.

"La proposición de ley promueve la intolerancia, el rechazo y los prejuicios hacia la lengua propia y representa, además de un retroceso educativo en la enseñanza plurilingüe, un ataque al valenciano y a su normalización. No hay que arrinconar el valenciano, sino dotar a los centros educativos con la formación y el acompañamiento necesarios de acuerdo con sus contextos", concluye en un comunicado.