Herida una mujer de 82 años por politraumatismo tras ser atropellada en el Grau de Castelló

Tuvo que recibir diversas maniobras de estabilización antes de ser trasladada en ambulancia Hospital General de Castellón

Archivo - Hospital General de Castellón
Archivo - Hospital General de Castellón - CSIF - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 26 septiembre 2026 10:58
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   CASTELLÓ, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 82 años ha resultado herida por politraumatismo tras ser atropellada en el Grau de Castelló, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   Los hechos ocurrieron este viernes por la tarde. El CICU, por su parte, movilizó una unidad del SAMU y una unidad SVB.

   El equipo médico del SAMU realizó diversas maniobras de estabilización a la mujer, de 82 años de edad. Posteriormente, fue trasladada en la ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital General de Castellón por politraumatismo.

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