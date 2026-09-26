Herida una mujer de 82 años por politraumatismo tras ser atropellada en el Grau de Castelló

Archivo - Hospital General de Castellón - CSIF - Archivo

CASTELLÓ, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 82 años ha resultado herida por politraumatismo tras ser atropellada en el Grau de Castelló, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos ocurrieron este viernes por la tarde. El CICU, por su parte, movilizó una unidad del SAMU y una unidad SVB.

El equipo médico del SAMU realizó diversas maniobras de estabilización a la mujer, de 82 años de edad. Posteriormente, fue trasladada en la ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital General de Castellón por politraumatismo.