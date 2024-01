Hosbec advierte de que la subida de tasas de Aena puede hacer que las aerolíneas valoren otros destinos

VALÈNCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La patronal hotelera Hosbec cree que el anuncio del ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, de incrementar las tasas aeroportuarias de Aena es una "muy mala noticia" que puede dejar a los aeropuertos de la red y en "desventaja".

"Restarle poder competitivo a nuestra red de aeropuertos, y generar un incremento de tasas que las aerolíneas deben asumir por operar en los mismos hará que se valoren otros destinos y otras bases donde operar que les favorezcan y les aporten mayor valor", ha avisado Hosbec en un comunicado.

La patronal ha mostrado su "preocupación" después de que el ministro señalase este jueves que la subida de las tasas aeroportuarias de Aena para 2024, prevista en un 4,09%, es algo "inexorable" y que aun así estas se mantendrán por debajo de las de 2019.

Hosbec ha incidido en que este anuncio llegan la misma semana en la que se han dado a conocer las cifras récord obtenidas en 2023 por el transporte aéreo, que "son fundamentales para el desarrollo económico y social de España". A su juicio, "esto es principalmente la amenaza más directa que tienen anuncios así, el incremento de tasas en los aeropuertos de la red Aena por el Gobierno de España pone de manifiesto que el sector más afectado será de nuevo, y como no, el turístico".

No obstante, la patronal ha apuntado como "único aspecto positivo" que el aeropuerto de Castellón, al no estar en la red Aena, no se verá afectado por la subida de tasas y "deberá convertirlo en oportunidad".

UNA "OPORTUNIDAD" PARA CASTELLÓN

Así, considera que "Castellón podría posicionar su aeropuerto para concentrar muchas más conexiones aéreas en la Comunitat Valenciana, más ahora cuando la oferta alojativa de la provincia cuenta con proyectos tan atractivos como la reapertura de Marina D'Or --bajo el nuevo nombre Magic World-- el próximo verano".

En ese sentido, según Hosbec, el aeropuerto de Castellón ha recibido ofertas para la programación, promoción y prestación efectiva de al menos cuatro nuevas rutas regulares, ya sea anuales o de verano, en Francia, Alemania, norte de Italia y el Reino Unido.

Hosbec ha añadido que también está a la espera de conocer más detalles sobre los "planes de incentivos y elementos interesantes" para desarrollar el tráfico internacional en aeropuertos regionales, que ha anunciado también el ministro Puentes.