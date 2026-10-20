Hosbec destaca que la primera quincena de octubre deja los hoteles valencianos con más de un 85% de ocupación

Archivo - Imagen de archivo de turistas en Benidorm (Alicante) - Lars Ter Meulen - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de la Comunitat Valenciana han cerrado la primera quincena de octubre con una ocupación media del 85,1 por ciento, 3,3 puntos más que hace un año. Benidorm (Alicante) y València capital lideran el arranque del mes con un 90%, según los datos que ha hecho públicos este martes la patronal Hosbec.

En otros tiempos, estas cifras "solo se veían en los meses de verano", por lo que, a juicio de la asociación empresarial turística, la Comunitat "avanza en la desestacionalización" y en "la sostenibilidad".

Las reservas confirmadas para la segunda quincena, cercanas al 80%, indican que esta tendencia "no es puntual" y que el otoño "se está afianzando como un periodo turístico de alto valor", teniendo en cuenta que octubre "ha sido tradicionalmente un mes de transición, en el que muchos establecimientos empezaban a planificar los cierres por final de temporada".

Hosbec ha apuntado que la mejora es "generalizada" en todos los destinos y en categorías hoteleras, que crecen respecto a 2025 en el entorno de seis puntos, de las más modestas a las de lujo. Según ha subrayado, esto muestra "una demanda amplia y equilibrada, que no depende de un único segmento de mercado".

VALÈNCIA Y BENIDORM: 90%

En cuanto a los datos de esta primera quincena, la patronal ha deetallado que València ciudad y Benidorm encabezan la clasificación, con un 90% y un 89,8%, respectivamente, y ha resaltado que "son dos modelos turísticos muy distintos que comparten un mismo resultado".

Así, ha continuado, València se apoya en su oferta urbana, cultural y de congresos y "atrae cada vez más visitantes de mercados lejanos como Estados Unidos". Por su parte, Benidorm reafirma su capacidad para funcionar durante los 12 meses del año, "sostenida por la fidelidad del mercado británico y por un turismo nacional que sigue eligiendo el destino fuera del verano".

Por otro lado, la Costa Blanca, sin Benidorm, ha alcanzado el 82,3% de ocupación y se mantiene, según Hosbec, "como el destino con la demanda internacional más diversa, con un peso creciente de los mercados del norte de Europa".

CASTELLÓN Y ALICANTE SUR: MARGEN DE CRECIMIENTO

La provincia de Castellón ha cerrado esta quincena con un 70% de ocupación. A pesar de ser un dato que está por debajo de la media autonómica, lo importante, a juicio de la entidad empresarial, es que registra un crecimiento de ocho puntos sobre octubre del año pasado, lo que "confirma el potencial del destino para captar demanda en temporada media, sobre todo del turismo nacional, que supone casi tres de cada cuatro clientes".

Alicante Sur ha registrado un 69,6%. Los hoteles de cuatro estrellas tienen un "buen comportamiento" y el destino presenta "recorrido para seguir creciendo en otoño si se refuerzan la promoción y la conectividad".

TURISMO NACIONAL

Hosbec ha resaltado que el turismo nacional "sigue siendo el primer mercado de la Comunitat en esta época del año" y aporta cuatro de cada diez clientes. Le sigue el británico, que mantiene su "papel histórico", sobre todo en Benidorm. Bélgica, Países Bajos, Irlanda y los países nórdicos ganan protagonismo en la Costa Blanca y Estados Unidos e Italia en València. "Esta diversidad da solidez al sector frente a las incertidumbres de cualquier mercado concreto", ha apostillado.

Desde Hosbec creen que "estos datos confirman algo que el sector lleva años construyendo", que "la Comunitat Valenciana ya es casi un destino de doce meses". Así, han indicado que "tener los hoteles a este nivel en pleno octubre no es casualidad", sino "el resultado de la inversión de los empresarios en calidad, de la renovación de la planta hotelera y de un producto que cada año vuelve a convencer y a fidelizar a turistas de todo el mundo".

En este sentido, la secretaria general de la entidad, Nuria Montes, ha remarcado que "la desestacionalización no solo es una buena noticia para los hoteles", ya que "también es empleo más estable, más actividad para el comercio y la restauración" y "una mejor distribución de los visitantes a lo largo del año, que es la forma más sostenible de crecer".

Sin embargo, Hosbec ha advertido de que "estos resultados no se pueden dar por garantizados". "Para que la temporada se alargue también hacia el invierno, necesitamos que las administraciones acompañen con conectividad aérea, promoción estable y planificada en los mercados emisores y un marco normativo que dé seguridad a quienes invierten y generan empleo en el sector", ha concluido.