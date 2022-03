El Hospital de Vinaròs atiende una cesárea velada, una segunda gemela nacida con la bolsa amniótica intacta

La ginecóloga graba el momento "muy emocionante" de un nacimiento que sucede una vez cada 80.000 partos

CASTELLÓ, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo del paritorio del Hospital de Vinaròs (Castellón) ha atendido este jueves una cesárea velada, el de una bebé, segunda gemela, nacida con la bolsa amniótica intacta. Según han informado el centro y la ginecóloga Ana Teijelo, que ha atendido el parto, se trata de un hecho poco frecuente que no supone riesgos para la madre o el recién nacido.

El hospital ha expresado su felicitación a la familia y ha dado la enhorabuena al equipo de la doctora, que ha relatado el nacimiento en un hilo en la red social Twitter, acompañado de imágenes del momento, que califica de "muy emocionante".

"Hoy en el hospital de Vinaròs hemos tenido una cesárea velada (2 gemela) y aquí podéis ver el entusiasmo de los participantes", señala la ginecóloga, en un video en el que se pueden escuchar las expresiones de alegría del equipo, que repite que este es un hecho poco frecuente. "No lo vais a ver en la vida", se oye decir al personal.

"Porque hay días que hacen que recordemos porque estamos en esto. Lo comparto con permiso, claro", añade la doctora, que señala que, tras 20 años en la profesión, esta es la primera cesárea velada que ha visto. "Y me ha encantado, y no os digo nada a los estudiantes (aunque reconozco que la de los gritos soy yo). Pasa aproximadamente una vez cada 80.000 partos y hoy nuestros estudiantes han tenido un día de 10".

La ginecóloga relata que las gemelitas "cuando han nacido estaban estupendamente bien" y han podido disfrutado del parto "todo el personal: matronas, ginecólogos, pediatras, anestesistas, enfermeras, TCAE, celadores, estudiantes y, por supuestísimo, la mamá".

La doctora explica que, en principio, este es un parto que "no se busca" y, en este caso, "la segunda bolsa fue saliendo así y aunque evidentemente resulta mucho más fácil romperla y acabar pronto, es innecesario y se hizo así por lo bonito que es. Ver al bebé moviéndose dentro de la bolsa es realmente emocionante".

Teijelo agrega que, para dejar un recuerdo de este momento, el personal ha hecho un cuadro para la madre imprimiendo las placentas. "Que ser buenos profesionales no está reñido con ser empáticos (no os asustéis al oír la palabra placenta, de verdad)", dice, y traslada a "todos los futuros médicos, a los estudiantes de medicina y a los MIR" que "en todos los hospitales se puede aprender mucho. Lo más importante es no perder nunca el entusiasmo. Un día como hoy compensa por muchos otros. No me canso de ver las fotos".