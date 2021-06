El IBV coordina un estudio para medir los datos antropométricos y de fuerza de los niños europeos

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Biomecánica de València (IBV) ha sido elegido por el Comité Europeo de Estandarización (CEN) para coordinar un estudio que medirá los datos antropométricos y de fuerza de los niños europeos. La medida de niños y niñas se llevará a cabo en España, así como en un segundo país de Europa que se definirá "en breve", según ha informado el instituto en un comunicado.

Según la experiencia y el conocimiento tanto de expertos en antropometría como de empresas, determinados datos como las medidas del cuerpo y la fuerza física de los niños y niñas han variado notablemente en los últimos 30 años. Pese a ello, las bases de datos antropométricos en Europa no se han actualizado a estos cambios.

En este contexto, el uso de datos antropométricos correctos y actualizados es "esencial para definir los requisitos adecuados para los productos y entornos infantiles". Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad, para permitir determinar la fuerza necesaria para que un niño no pueda abrir un recipiente con productos peligrosos o el tamaño de una barandilla para que no existan atrapamientos. El uso de datos incorrectos o no actualizados puede hacer que estos requisitos de seguridad no cubran a todos los niños a los que van destinados.

Con el fin de disponer de información actualizada destinada al diseño de productos y entornos para la población infantil, el Comité Europeo de Estandarización (CEN) está llevando a cabo un proyecto financiado por la Comisión Europea para cuyo desarrollo ha sido elegido el Instituto de Biomecánica (IBV) como líder en la toma de medidas y tratamiento de los datos actuales sobre antropometría y fuerza de los niños y niñas en Europa.

En palabras de Juan Carlos González, director del área de mercado de productos y entornos en IBV, "desde diferentes comités técnicos del CEN relacionados con productos y entornos infantiles, se ha puesto mucho énfasis en la necesidad de contar con requisitos precisos y relevantes relacionados con el uso real de los productos que desde ahí se están estandarizando".

Además, debido a la falta de una fuente única de datos actualizados y confirmados, los diferentes organismos técnicos del sistema europeo de normalización han desarrollado sus propios enfoques para definir los requisitos de seguridad para hacer frente a los riesgos que presentan los niños. "Esto ha dado lugar a una fragmentación de los requisitos que podría causar confusión a los consumidores, los fabricantes y las autoridades que controlan los mercados", ha añadido.

INFORMACIÓN PARA LA INDUSTRIA

El Comité Europeo de Estandarización está llevando a cabo este proyecto financiado por la Comisión Europea, en concreto a través de los comités CEN/TC 122 'Ergonomía' y CEN/TC 122/WG 1 'Antropometría'. El Instituto Alemán de Normalización (DIN) ejerce la secretaría de ambos, y realiza la gestión administrativa de todo el trabajo de estandarización que se está desarrollando.

El objetivo es adquirir los datos que está demandando la industria para el desarrollo de productos infantiles en Europa. Los resultados que se obtengan se publicarán en un informe técnico de CEN.

Un segundo objetivo es la elaboración de una guía sobre la correcta aplicación de los datos de antropometría y de fuerza, que está desarrollando la empresa Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH (en un consorcio con la Universidad de Kiel y la de Potsdam). Esta guía se publicará también en un informe técnico de CEN.