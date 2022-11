El ICAV advierte de consecuencias "nefastas" para las víctimas de violencia machista por la reagrupación de partidos

Subraya que en localidades como Xàtiva las víctimas tendrán que recorrer 160 kilómetros para ir y volver a los juzgados

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de València ha advertido este miércoles de las consecuencias "nefastas" para las víctimas de género que a su juicio tendrá la reagrupación de partidos judiciales y ha pedido a la administración que se escuchen sus reivindicaciones. Entre ellas, una "reversión absoluta" de la situación y que a los juzgados determinados por el reciente real Decreto del Gobierno se dejen los que ya había.

La decana del ICAV, Auxiliadora Borja, ha mantenido una reunión "de urgencia"" con los delegados de los partidos judiciales del territorio para aunar la postura de la entidad colegial frente a las consecuencias que provocará el Real Decreto 954/2022 de 15 de noviembre, publicado en el BOE un día después.

Según este decreto, los partidos judiciales de Quart de Poblet, Carlet, Xàtiva, Moncada, Catarroja y Picassent dejarán de tener competencia en materia de violencia de género y serán reagrupados en otras demarcaciones judiciales.

"Esto es un problema muy grave que afectará a las víctimas, a los letrados y letradas de oficio que les deban atender, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a todo el sistema judicial que debe velar, antes que nada, porque las víctimas que sufren este tipo de violencia estén en las mejores condiciones", ha indicado la decana.

En esta línea, el ICAV subraya que, una semana antes de la publicación del decreto en el BOE, la decana ya se reunió con la directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Angels Bixquert, y el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón, para advertir a la administración de las "consecuencias nefastas" que podía conllevar no haber contado con la Abogacía a la hora de crear esta norma si se llegaba a una situación similar a la actual.

En esta reunión de urgencia, Borja, acompañada de la diputada segunda de la Junta de Gobierno y responsable del área de Turno de oficio, Raquel Marco; la presidenta de la Sección de Violencia de Género y Doméstica, Alicia Bayarri; la representante de la Sección del Turno de Oficio, Josefina Carmona, junto con los delegados de todas las demarcaciones del ICAV, han concluido en exigir la "reversión absoluta de esta situación, siempre respetando los juzgados de violencia de género que se han determinado".

"No es que no queramos que existan los juzgados de violencia de género que se han determinado en el Real Decreto, lo que queremos es que los juzgados que ya tenían competencias en esta materia, no las pierdan porque las primeras afectadas van a ser las víctimas. Hay casos como el de Xàtiva en los que la distancia es de más de 160 kilómetros de ida y vuelta, o el de Catarroja con más de 60", explica la entidad.

En esta línea, asegura que esto "además va en contra de lo que establece el propio decreto: conseguir una mejor optimización de los recursos disponibles, con el fin de alcanzar una mayor proximidad en relación con la víctima, que redundará en una atención más especializada, ágil y uniforme".

"Al final la norma consigue exactamente el efecto contrario a lo que persigue y se convierte en una medida disuasoria para las víctimas", asegura Borja. El ICAV remitirá a la Conselleria de Justicia un documento con su postura, en el que se pide la reversión de esta situación, la creación de nuevos juzgados de violencia de género que poco a poco vayan cubriendo cada partido judicial y, en los casos en los que esto no se pueda llevar a cabo de forma inmediata, la compensación económica también a los abogados y abogadas de oficio encargados de asistir a las víctimas de violencia de género.