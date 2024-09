El II Congreso Autonómico de Personas con Cáncer pide colaboración para lograr una "generación que no haya fumado nunca"

Sanidad ultima una nueva estrategia contra el cáncer para 2024-2027 para "garantizar un acceso equitativo a los recursos"

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Autonómico de Personas con Cáncer y Familiares ha arrancado este viernes, en el Palacio de Congresos de València, con la demanda de "colaboración" para conseguir una "generación que no haya fumado nunca" en 2030.

Desde la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), entidad organizadora del evento, han precisado que los dos retos actuales son la reducción del número de nuevos casos de cáncer, "que están íntimamente relacionados, y probados científicamente, con el sol y el tabaco", y alcanzar el 70 por ciento de la supervivencia a esta enfermedad.

El objetivo de este congreso, que reunirá alrededor de 1.100 personas entre esta jornada y este sábado, es ofrecer información técnica "de primer nivel", con reconocidos oncólogos e investigadores, así como talleres formativos focalizados "no sólo en aspectos terapéuticos".

A la inauguración han asistido el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y la tercera teniente de alcalde de València, Julia Climent, además del presidente nacional de AECC, Ramón Reyes, y sus máximos representantes en cada provincia de la Comunitat Valenciana.

Ramón Reyes ha destacado que "el fin de este congreso es compartir la experiencia de las personas con cáncer y sus familiares para poder entender las dificultades a las que el enfermo y su entorno se enfrentan en cada una de las fases del cáncer".

"Estamos para dar solución, para abordar las necesidades no terapéuticas de los enfermos y sus familiares, de ese sufrimiento que provoca el cáncer. Nuestro propósito es minimizar y reducir al máximo el impacto en las personas, en los pacientes, en los familiares y en la sociedad en general", ha manifestado Reyes.

"MISMAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A SERVICIOS"

Además, ha apuntado que la función de AECC también es "hacer que cualquier persona en España tenga las mismas oportunidades de acceso a todos los servicios, viva donde viva y tenga las circunstancias sociales que tenga".

"Agradezco la participación de las otras asociaciones que están aquí presentes en este congreso, aparte de la Asociación Española contra el Cáncer, porque esto es fundamental. Todos tenemos que estar unidos para hacer frente a esta enfermedad, que es en este momento el problema sociosanitario mayor que tiene el país, por encima de las enfermedades cardiovasculares", ha añadido.

Asimismo, ha apostado por "sensibilizar" a toda la sociedad para hacerle frente, "aumentando los fondos y pidiendo y colaborando con las autoridades para que se dé respuesta a las necesidades crecientes, porque el camino es la investigación".

NUEVA ESTRATEGIA CONTRA EL CÁNCER PARA 2024-2027

Por su parte, Carlos Mazón ha subrayado que "el principal enemigo del Consell es el cáncer" y que seguirán "apostando por la investigación y la innovación para vencerlo". Así, ha abogado por la unidad de acción "entre todos" para que, a través de la investigación, la innovación y la eficacia en la gestión asistencial, el diagnóstico oncológico "sea cada vez mejor".

"Porque cuando llega la verdadera palabra a una familia, de repente todo cambia. Unos lo llevan peor, otros lo llevan mejor. Me ha pasado tres veces en mi casa, con mi padre, mi madre y mi hermana pequeña, y sé lo que es. Esto no me convierte en mejor gestor, esto no me convierte en mejor candidato para luchar contra ello, lo que sí que me hace es entender", ha manifestado.

El jefe del Consell ha defendido que el tratamiento contra el cáncer "sea integral y se aborde con los procedimientos adecuados, y el apoyo psicológico necesario para los pacientes y sus familiares" y ha avanzado que la Conselleria de Sanidad ultima una nueva estrategia para el periodo 2024-2027 para "garantizar un acceso equitativo a los recursos, diagnóstico y tratamientos oncológicos para responder a las necesidades reales de los pacientes".

USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA DETECCIÓN

En este sentido, Mazón ha manifestado que "el Consell trabaja para ofrecer una atención personalizada a los pacientes oncológicos gracias a la medicina de precisión y el impulso a la innovación" y ha destacado que la Comunitat Valenciana "está siendo pionera en la implementación de la inteligencia artificial para el diagnóstico del cáncer de mama y con ello el inicio del tratamiento".

El jefe del Consell ha indicado que se ultima la incorporación de los sistemas de lecturas de mamografías mediante inteligencia artificial en las unidades de prevención de cáncer de mama del Hospital Clínico y La Fe de València, el Centro Hospitalario Doctor Balmis de Alicante y el General de Castelló.

Así, el 'president' ha destacado que este proceso "mejorará" la precisión a la hora de detectar un tumor, ya que los profesionales se centrarán en los casos en los que se detecte una sospecha, además de "ser una herramienta más" para reducir las listas diagnósticas.

Por otro lado, el presidente de AECC en Valencia, Tomás Trenor, ha subrayado que están "muy satisfechos" con la participación de personas afectadas "pero al mismo tiempo comprometidas" en la lucha contra el cáncer y ha insistido en los talleres organizados, "que van a permitir la formación en la forma de trabajar con los enfermos de cáncer y sus familias, no sólo en aspectos terapéuticos, desde luego, sino en otros aspectos sociales en los que desgraciadamente el cáncer causa un efecto pernicioso".

"SOY PRIVILEGIADA DE HABERLO SUPERARLO Y VOY A AYUDAR"

Al congreso también han asistido miembros de juntas locales de la AECC, como la presidenta de esta entidad en Xixona (Alicante), Merce López Carbonell, a quien le detectaron un cáncer de mama en 2007 y ahora siente que "llueve poco, pero ya ha llovido". En 2011 decidió involucrarse en la asociación para que en su municipio se ofreciesen los servicios de la AECC. "Cuando tú pasas por un cáncer es cuando tienes la empatía, yo he sido la privilegiada de haberlo superado y dije pues voy a colaborar para ayudar a la gente de alguna manera", ha destacado.

López y su hija María, que es psicóloga oncológica, han apuntado que en la asociación hay grupos de personas, que ya han pasado la fase de tratamiento activo, que se ofrecen a conversar con otros pacientes, coordinados por un psicólogo, "porque es muy bueno o enriquecedor que después compartan experiencias y se ayuden mutuamente". Esta labor es la que hacía Merce López antes de crear la junta local porque sus vecinos la buscaban como "guía" para afrontar esta enfermedad.

"Cuando estás pasando el cáncer es muy crudo. Ahora me veis contenta, pero es muy crudo. A veces yo no quería ni a mis amigos porque no me encontraba bien físicamente", ha lamentado, a lo que ha añadido que en 2007 la quimioterapia no era la misma que la de ahora. "Ha cambiado mucho, pero no solo a nivel de asociaciones, sino de recursos hospitalarios también, un cambio brutal", ha valorado.

López ha reivindicado que aún queda trabajo por hacer en cuanto a bajas laborales y acompañamiento familiar. "Yo porque tenía a mi hermana y me podía llevar al hospital para las sesiones de quimio, pero eso afecta aunque digan que no, si te vas de tu puesto de trabajo en temporada alta, como pasa en nuestro pueblo con el producto local, que es el turrón, muchas veces te quedas sin trabajo", ha concluido.