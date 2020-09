El II programa Atenea selecciona cinco proyectos para "generar referentes cinematográficos femeninos"

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco proyectos participarán en la segunda edición del Programa Atenea, que busca promover el talento de jóvenes estudiantes, o recién graduadas en cine, ofreciendo tutorías personalizadas con expertas del sector con el fin de orientar, aconsejar y potenciar la viabilidad de sus proyectos. El objetivo final de la iniciativa es "generar referentes cinematográficos femeninos".

El Institut Valencià de Cultura (IVC) y la Asociación Dona i Cinema han presentado este miércoles los proyectos seleccionados. Tras el "éxito" de la primera edición, el IVC vuelve a apostar por este innovador programa, donde este año se suma el apoyo de la Concejalía de Cultura, Educación y Deporte, la Concejalía de Innovación y Universidades, la de Igualdad y Políticas Inclusivas y este año, como novedad, se suma el patrocinio de la Concejalía de Acció cultural y juventud.

Además, cuenta con el apoyo de las cuatro principales universidades de la Comunidad Valenciana, Miguel Hernández de Elche, Universitat Jaume I de Castellón, Universitat de València (TAU) y Universitat Politècnica de València y la Escola d'Art i Superiór de Disseny de València - EASD.

Tal como indican desde la organización, este año y a pesar de las circunstancias derivadas de la pandemia de coronavirus, se han recibido el doble de inscripciones que el año pasado y la calidad de los dossieres han mejorado considerablemente, lo que es "un síntoma de la buena acogida del programa", subrayan sus impulsoras.

Deborah Micheletti y Giovanna Ribes, de la Asociación Dona i Cinema, junto a Aurea Ortíz, del IVC, se han encargado de seleccionar los proyectos finalistas.

En la categoría de ficción, los proyectos seleccionados son 'Anita', de Raquel Minguez y Tamara Ortíz de la Miguel Hernández de Elche; y 'Salen las lobas', de Claudia Estrada de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.

Con respecto a los documentales se han seleccionado: 'Mare, conta'm', de Mireia Saez-Benito Peiró de la Universitat Jaume I y el autorretrato de la directora en 'Calma. ADAPTACIÓN de una habitación propia', de Mar Álvaro Ruiz de la Universitat de València. El proyecto de animación ha sido 'Noche garabatos' de Sil Mares, un proyecto de la Universitat de València.

PLAN DE TRABAJO

El Programa Atenea está pensado para promover el talento de jóvenes estudiantes o recién graduadas en cine --las amazonas-- ofreciendo una serie de tutorías personalizadas con expertas del sector --las ateneas-- con el fin de dar forma a sus proyectos cinematográficos. El plan de trabajo, que se ha extendido a lo largo de todo el año, tiene previsto realizar las tutorías durante este mes de septiembre.

Al igual que la edición pasada, el programa contará con 2 sesiones de tutorías con diferentes mujeres expertas en la creación y producción audiovisual y una tutoría y sesión final de pitching donde las participantes podrán tener una idea del mundo profesional en el que van a entrar después de la universidad.

Durante la presentación, tanto el Director Adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Jose Luis Moreno, como la concejala de Acció Cultural del Ajuntament de València, Maite Ibáñez, han coincidido en la importancia de visibilizar el trabajo de las mujeres cineastas y en apoyar a los jóvenes en desarrollar sus proyectos.

Micheletti y Ribes por su parte, han hecho hincapié en la importancia de tener referentes femeninos y el papel de las Ateneas como soporte profesional. También han hablado de la responsabilidad futura que las jóvenes tendrán en el sector, además de avanzar la propuesta de internalización del programa con relaciones con universidades europeas.

Este año, al igual que la pasada edición, las tutorías se desarrollarán en Colegio Mayor Rector Peset y las encargadas de llevar a cabo las tutorías serán profesionales serán las directoras y guionistas Elena Escura y Begoña Soler, por la parte artística y creativa de ficción, y por la parte de producción, la productora murciana Cecilia Ibáñez, y Lina Badenes, ganadora del premio del Jurado en el Festival de Málaga por La Boda de Rosa.

Las reconocidas documentalistas Ana Victoria Pérez y Alba Sotorra, y las productoras Sandra Mora y Marta Figueras para los proyectos documentales. Y para la animación, por la parte artística está María Trenor y en la producción, Maite Ruiz de Austri, ganadora de dos Goya a mejor película de animación.

El formato de las tutoría será el mismo que el año pasado, con dos fines de semana intensivos de one to one con las Ateneas, y una sesión de training de Pitching impartida por Teresa Cebrian.

Por último, el programa otra vez finalizará con un Pitching para productoras en el CCC Octubre, si todo sigue adelante y se pudieran hacer presencialmente, por supuesto con todas las cautelas que exigen las recomendaciones sanitarias.

Desde la organización, además, están trabajando en poder ofrecer el programa en todos los escenarios posibles, e incluso en una versión mixta entre presencial y virtual.