La ilustradora alicantina Ana Oncina, Premio de Plata en los Manga Award de Japón

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ilustradora alicantina Ana Oncina ha logrado el Premio de Plata de los Manga Award por su obra 'Just friends'. Estos galardones fueron creados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón creó el Premio Internacional MANGA de Japón en 2007 para honrar a los artistas de manga que han contribuido a la difusión de la cultura manga en el extranjero.

El ejecutivo nipón ha dado a conocer los ganadores en la 17 edición de la convocatoria, que ha recibido un "número récord" de 587 candidaturas de 82 países y regiones. Además, por primera vez se recibieron candidaturas de cuatro países africanos, como Etiopía, Comoras, Senegal y Ruanda, destaca el Ministerio japonés en un comunicado publicado en su web.

La elección ha sido realizada por un comité de selección presidido por Satonaka Machiko, artista de manga, después de un comité de inicial en colaboración con la Asociación de Editores de Manga. Basándose en los resultados de la evaluación, el Comité Ejecutivo aprobó 15 trabajos ganadores, incluido un ganador del Premio de Oro, tres ganadores del Premio de Plata y dos ganadores del Premio de Estímulo Especial.

La Fundación Japón invitará al ganador del Premio de Oro y al Premio de Plata a Japón para asistir a una ceremonia de entrega de premios en Tokio en marzo de 2024.

Asó, el Premio de Oro ha ido a parar a 'Wind Chaser Under the Blue Sky', de Chien Jason (Taiwán), mientras que el Premio de Plata se ha concedido a dos ilustradpres, la valenciana Ana Oncina, por 'Just friends', y Nachi, de Vietnam, por 'The dancing universe'.

Ana Oncina (Elda, 1989) lanzó en 2014 su serie 'Croqueta y Empanadilla', que conquistó a miles de lectores, ganó el premio del público en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona en 2015 y fue nominada al Premio a la mejor obra española en Ficomic, recuerda la editorial Planeta.

CAMPAMENTO DE VERANO

'Just friends' (Planeta Cómic) arranca en un verano en el que Erika, una adolescente bastante solitaria, acude a un campamento junto a muchos otros jóvenes.

En 2017, Ana Oncina fue incluida en la lista Forbes de los creadores menores de 30 años más influyentes del momento en Europa. En los últimos años ha publicado 'Los f*cking 30' (Zenith, 2019), las historias 'Neko Grl' y 'Mangaka' en Planeta Manga (2019, 2020) y ha colaborado en la antología 'Voces que cuentan' (Planeta Cómic, 2021).