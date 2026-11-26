Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un mismo mensaje puede generar reacciones diferentes dependiendo de quién lo firme. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad Europea de Valencia y la Universidad de Calabria (Italia), que analiza cómo influye la identidad del emisor en la percepción de mensajes políticos.

La investigación, desarrollada por Víctor Yeste (Universidad Europea de Valencia), Cándida Maria Greco y Paolo Rosso (Universitat Politècnica de València y ValgrAI), junto con Andrea Tagarelli (Universidad de Calabria), parte de más de un millar de publicaciones compartidas en la red social X por Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal entre abril de 2022 y octubre de 2026 sobre cuestiones como la economía, el empleo, la vivienda, el coste de la vida, la inmigración o la corrupción.

Para el estudio, los investigadores eliminaron cualquier elemento que permitiera identificar a los autores de los mensajes y los sometieron a la valoración de cerca de 800 perfiles creados mediante inteligencia artificial. Después, repitieron el proceso atribuyendo esos mismos textos a los distintos líderes políticos. En total, se realizaron casi 1,3 millones de valoraciones.

En otras palabras, explica la universidad, mostraron exactamente el mismo mensaje en distintas ocasiones y modificaron únicamente el nombre que aparecía como autor para analizar cómo influía este factor en su valoración.

Los resultados ponen de relieve que conocer la identidad de quien firma un mensaje suele modificar la percepción que se tiene de él respecto al mismo texto presentado de forma anónima. Además, el estudio observa que el rechazo hacia figuras percibidas como rivales políticos tiene más peso que la afinidad hacia quienes comparten posiciones ideológicas similares.

MENSAJES RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN

La investigación también detecta diferencias en función del tema tratado. En el caso de los mensajes relacionados con la corrupción, las valoraciones críticas aparecen con independencia de quién figure como autor, incluso cuando este pertenece a una posición ideológica cercana.

"Nuestro objetivo es entender hasta qué punto la identidad asociada a un mensaje puede influir en la forma en que este se recibe e interpreta", explica en un comunicado Víctor Yeste, investigador de la Universidad Europea de Valencia y coautor del estudio. "Lo que analizamos es qué ocurre cuando el contenido permanece idéntico y únicamente cambia la persona a la que se atribuye".

"¿Qué hemos visto? Pues lo primero es que el nombre pesa. En general, el mismo mensaje recibe menos apoyo cuando lo firma un líder político que cuando llega sin firma. Lo segundo, que ese castigo depende de la ideología. Los perfiles apenas castigan al líder que tienen más cerca, pero ojo, que tampoco lo premian. Pesa más el rechazo al rival que la simpatía por el propio. Y es curioso porque nunca les dijimos ideología, sale sola de sus valores. Hay una excepción, eso sí, la corrupción: ahí el mensaje se castiga lo firme quien lo firme, y aunque sea alguien de los suyos. Parece que a nadie le gusta que corrompan, sea de un bando o de otro", razona el especialista.

"Los perfiles que se han construido han penalizado menos aquellos líderes ideológicamente más cercanos, y más los que se encuentran más alejados", comenta Candida Greco, investigadora del centro de investigación PRHLT de la Universitat Politècnica de València y coautora de este trabajo.

"Un aspecto especialmente interesante es que dichos perfiles se construyeron a partir de valores culturales y morales; sin embargo, no se les asignó una identidad explícita de izquierda o de derecha". "Dado que este estudio aparece antes de las elecciones generales, queremos subrayar que los perfiles sintéticos que se han generado no evalúan a los líderes políticos", concluye Paolo Rosso, catedrático del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación y miembro de ValgrAI (Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence).

Los resultados obtenidos muestran similitudes con tendencias observadas en los barómetros del CIS y aportan nuevas evidencias sobre cómo influye la identidad del emisor en la recepción de los mensajes y abre nuevas líneas de investigación en ámbitos como la comunicación, la polarización y la inteligencia artificial.