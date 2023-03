El incendio de Villanueva de Viver afecta ya a 4.300 hectáreas en un perímetro de 50 kilómetros

El fuego, de "gran voracidad", amenaza dos "puntos críticos": las zona entre Montán y Fuente la Reina, y entre Montán y Montanejos



CASTELLÓ, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este jueves en Villanueva de Viver (Castellón) afecta ya a un total de 4.300 hectáreas de superficie en un perímetro de 50 kilómetros, después de que en la tarde de este lunes las llamas hayan avanzado con "gran voracidad" y "virulencia".

De este modo, un cambio en la dirección del viento --que ha entrado por el sudeste -- a partir de las 19.00 horas ha obligado a centrar los trabajos de extinción en dos "puntos críticos": la zona entre Montán y Fuente la Reina, y el área comprendida entre Montán y Montanejos, donde este mediodía el fuego "ha dado el salto" a la CV-195.

Así lo ha detallado la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, en declaraciones a los medios tras la reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en la localidad castellonense de Barracas.

Bravo ha resaltado que, tras el cambio en la dirección de los vientos, el fuego "ya no amenaza directamente" con entrar al parque natural de la Sierra de Espadán, donde se han concentrado durante la jornada de este lunes gran parte de los efectivos. "Las llamas no han llegado a entrar al parque natural y, en este momento, esa zona que corría un mayor riesgo a primera hora de la mañana está más tranquila", ha insistido.

No obstante, ha asegurado que los trabajos de extinción "no van a descuidar" esta zona porque "en cualquier momento los vientos pueden activar de nuevo esos puntos calientes". "Por tanto, habrá medios vigilando y refrescando ahora mismo esa zona", ha afirmado, al tiempo que ha remarcado que la proximidad del fuego al parque natural no es "ahora mismo" la "principal amenaza".

Además, ha destacado que la zona de la Fuente de los Baños de Montanejos está "ahora mismo mucho más controlada", y los medios están "trabajando, refrescando y sellando para evitar el avance" de las llamas.

DESCONFINAMIENTO DE CAUDIEL

Por otra parte, la consellera ha apuntado que se ha ordenado el descofinamiento de Caudiel, tras comprobarse que "en este momento no hay humo" en la localidad.

Ante la posibilidad de que los vecinos desalojados puedan regresar a sus casas, ha aseverado que "en este momento" no se plantea su vuelta a casa. "Sabemos del esfuerzo, de lo doloroso y del sacrificio que están haciendo, pero tienen todo nuestro apoyo y solidaridad", ha expresado.

"Estamos tomando estas decisiones para garantizar, por encima de todo, la seguridad de todos los vecinos y vecinas. Con este escenario, aún no podemos prever la vuelta de las personas que han sido desalojadas", ha declarado.

En este contexto, esta tarde se ha evacuado, con carácter preventivo, en menos de una hora, a los municipios de Higueras, Pavías y Torralba del Pinar --unas 80 personas, de las que la mayor parte se han ido con familiares--, que se han sumado a las 1.500 personas desalojadas en Los Calpes, Fuente la Reina, Los Cantos-La Monzona, Puebla de Arenoso, Montanejos, Arañuel, Montán y Villanueva de Viver.

PREVISIONES PARA LA NOCHE

Durante la noche, los medios aéreos se retirarán y los recursos terrestres --"totalmente desplegados"-- se dedicarán "fundamentalmente" a "refrescar" la zona. "Refrescarán todos los puntos calientes que vayan detectando los drones de la UME y, al mismo tiempo, también trabajarán en la línea de contención que se ha formado para evitar el avance del fuego hacia Fuente la Reina", ha explicado.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las condiciones meteorológicas de esta noche "no serán tan adversas" como las de este lunes y domingo. Se espera un viento flojo con régimen de brisas de montaña y de valle, así como una humedad que alcanzará el 60%.

"El problema es que mañana vamos a seguir teniendo vientos de poniente, sobre todo durante la primera parte de la mañana, que alcanzarán una velocidad máxima de 30 km/h", ha apuntado Bravo. A primera hora de este martes, participarán en los trabajos de extinción un total de 22 medios aéreos y 500 efectivos terrestres.

Asimismo, ha dicho que se han hecho gestiones con la compañía hidroeléctrica para "ir recuperando todo el fluido eléctrico".