La industria de Castellón reclama en Madrid "ayudas directas, urgentes, suficientes y con condiciones asumibles"

CASTELLÓ, 17 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), junto una representación de las 70 entidades firmantes, ha presentado hoy en la sede de la CEOE, en Madrid, el 'Manifiesto por el mantenimiento de la economía de Castellón", donde la industria reclama "ayudas directas, con condiciones asumibles, sencillas de tramitar, urgentes y suficientes".

Tal y como ha explicado el presidente de CEV Castellón, Luis M. Martí, el manifiesto, además de recoger propuestas para conseguir el objetivo de mantener la economía de la provincia, trata de concienciar a todos y especialmente al Gobierno de la "crítica" situación que atraviesa Castellón. "Lo presentamos en Madrid porque es donde sentimos más la lejanía hacia nuestros problemas", ha remarcado Luis M. Martí.

"Castellón está a la baja en exportaciones, empleo, compra de viviendas, hipotecas, creación de empresas y producción industrial, una situación que contrasta con la que había en el año 2000 en materia de ocupación, en donde el 86 por ciento de los municipios de la provincia se encontraban en situación de pleno empleo", ha apuntado Luis M. Martí. "En este momento, Castellón es, junto con Álava, la única provincia que registra una tasa de paro superior a la de diciembre de 2022, y sigue con un desempleo juvenil del 27,8%, algo que lastrará el futuro", ha añadido.

Entre las causas de esos malos indicadores, según la CEV, está la situación que atraviesa el sector cerámico, generador de 1 de cada 4 puestos de trabajo en la provincia. "No entendemos cómo se está abordando la crisis de la industria cerámica. No entendemos que no se sea consciente de la ligazón entre esta industria y el futuro de Castellón. Es incomprensible no darse cuenta que ayudar a nuestra industria es ayudar a todo el territorio y que el coste de no hacerlo no nos lo podemos permitir", ha explicado Luis M. Martí. "Las ayudas han sido tardías, un año tarde, e insuficientes, apenas cubren el 5% de lo necesitado", ha añadido.

La CEV ha subrayado que, a la falta de ayudas, en tiempo y forma, hay que añadir el "elevado" déficit y endeudamiento de la Comunitat Valenciana, "provocado en parte por el injusto modelo de financiación autonómica, que no dejan margen para apoyar al tejido productivo; unas elevadas cotizaciones sociales, muy por encima de la media europea; la falta de un apoyo decidido por la colaboración público-privada; el exceso de burocracia o la subida recientemente del SMI".

"AYUDA DECIDIDA"

"El camino para que la situación de Castellón mejore pasa por aumentar las ayudas a la industria, ayudas que han de ser directas, sin condiciones inasumibles, sencillas de tramitar, urgentes y suficientes". Sin una ayuda decidida y eficaz del Gobierno una situación que todavía es coyuntural puede convertirse en estructural", ha apuntado Luis M. Martí.

"La Unión Europea, España y la Comunitat Valenciana deben tomar las riendas de la industria como vector de futuro. Llevamos décadas descuidando la industria, pensando que podíamos ser solo país de servicios, y hemos de volver a la senda de fabricar: no basta con saber (ciencia), hay que saber hacer (tecnología) y hay que hacerlo aquí (industria)", ha agregado.

Junto al presidente de CEV Castellón han participado en la presentación del Manifiesto el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina y la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, entre otros.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, por su parte, ha señalado que "el Gobierno valenciano muestra su firme apoyo a esta iniciativa porque lo que ocurra en esta industria tiene implicaciones profundas en la economía de la Comunitat". "Hay que tener en cuenta que la industria representa el 36 por ciento del PIB de la provincia. De esa industria destaca el clúster azulejero que incluye la producción de baldosas, además de fritas y esmaltes y una gran cantidad de industria auxiliar", ha dicho.

Los hornos azulejeros emplean el gas como combustible y el alza de precios ha tenido un impacto en sus cuentas de unos 2.000 millones de euros, que, según explican los implicados, ha esquilmado la tesorería, impidiendo la I+D y obligando a detener la produción en varias ocasiones, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Para la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, hay que luchar especialmente contra la desindustrialización evitando que las empresas pierdan competitividad. "No disponer de las ayudas estatales que tienen las industrias de otros países europeos está condenando a todo el sector azulejero", ha añadido.

"HAY QUE ALZAR LA VOZ"

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha mostrado su "firme" compromiso con la defensa de la economía de la provincia y ha respaldado a la CEV en Madrid. "Para el Gobierno Provincial que presido, lo primero son los castellonenses y hay que alzar la voz para lograr que tengan las máximas oportunidades", ha subrayado Marta Barrachina.

La presidenta de la institución provincial ha añadido que es "muy importante" defender la economía de la provincia para el desarrollo y progreso del conjunto del territorio y que, con el acto de hoy, se visibiliza el apoyo a una reivindicación "cuyo objetivo principal es que la provincia de Castellón tenga lo que merece"

Por su lado, el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha manifestado que la Autoridad Portuaria ha ido a Madrid para apoyar este manifiesto "porque el puerto es un sector fundamental en el crecimiento de la economía de Castellón, es su plataforma logística natural". Además, ha señalado que "como castellonenses y como Autoridad Portuaria no pueden más que estar al lado de las personas que hacen posible el crecimiento de la economía y de la provincia y reclamar "que Castellón siga contando para el resto de España".