Ineca alerta de que 1.800 empleos de la provincia "peligran" si EEUU aumenta aranceles a productos europeos

ALICANTE, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) ha alertado este viernes de que si Estados Unidos (EEUU) incrementa aranceles a productos europeos, unos 1.800 empleos directos "peligran" en empresas alicantinas.

Así lo ha indicado la entidad en un comunicado, en el que recoge los principales resultados de un microinforme sobre qué impacto tendría el aumento de aranceles anunciado por el presidente de EEUU, Donald Trump, sobre las exportaciones de empresas de la provincia.

Alicante es la decimosegunda provincia española que exporta a EEUU --con 406 millones de euros--, muy por detrás de Barcelona, Madrid, Valencia y Castellón, aunque el volumen de exportaciones alicantinas hacia ese país da trabajo a unas 1.800 personas de manera directa --en su mayoría en el sector del calzado y el agroalimentario, junto con el empleo inducido de otras empresas que dan servicio a estas--.

En este sentido, el sector que podría verse más afectado --del centenar de empresas que exporta a EEUU-- es el del calzado, con cerca del 42 por ciento de los 1.800 empleos "que están en juego", es decir, unos 700.

Le siguen los de alimentación --23%--, los productos cerámicos y manufacturas de piedra --6%--, los que exportan maquinaria --4%-- y compañías textiles --3%--, entre otros.

Ineca recalca que "la relación comercial entre Alicante y EEUU ha sufrido sus altibajos en las últimas dos décadas". En la actualidad, las exportaciones a este país representan el 1% del producto interior bruto (PIB) de la provincia.

A principios de este siglo superaban el 13% del total de las exportaciones alicantinas y 23 años después el peso ha caído hasta el 6,5%, según datos del Ministerio de Industria.

En este sentido, el director de Estudios de Ineca y autor del informe, Francisco Llopis, considera que este cambio está "directamente relacionado" con el incremento de ventas a la Unión Europea (UE).

Igualmente, apunta que los productos que más se exportan hacia el país norteamericano son las manufacturas de consumo --calzado y confección--, que el año pasado alcanzaron los 149 millones de euros. A continuación, se encuentran alimentación, bebidas y tabaco, que superaron los 177,4 millones de euros.

EXPORTACIONES POR SECTORES

De acuerdo con los últimos datos disponibles, entre enero y noviembre de 2024 las exportaciones sumaron 406,02 millones de euros. El calzado alcanzó un mayor volumen de ventas, con 111,7 millones de euros.

En este sentido, si la venta de calzado a EEUU representa el 11,1% del total, los azúcares y artículos de confitería suponen el 44,3% de lo que se exporta. Según Ineca, la subida arancelaria "podría representar un serio problema a las industrias especializadas del sector, que el año pasado facturaron 35,91 millones de euros".

Para Llopis, los productos químicos orgánicos también tienen en EEUU un "mercado importante", ya que representan el 29,3%, aunque en ventas suponen 7,97 millones de euros.

En esta línea, si hubiera un aumento de aranceles a los productos españoles, habría algunos sectores que se verían "seriamente afectados", no solo por el volumen total, sino porque el mercado estadounidense es su principal destino exportador. Es el caso de libros, publicaciones y artes gráficas, que exportan solo 2,45 millones de euros a EEUU, "pero supone casi la mitad de su facturación exportadora".

Le seguirían en importancia el sector de los azúcares y las antigüedades y objetos de arte que venden a este mercado el 43,9%, aunque el valor de lo exportado no llega a 900.000 euros.

COMPARACIÓN CON OTRAS PROVINCIAS

Las exportaciones de España a EEUU de enero a noviembre de 2024 --últimos datos disponibles-- ascienden a 16.466,44 millones de euros. Los dos grupos de productos más exportados desde Alicante son los vinculados con la agricultura y las manufacturas de consumo.

Concretamente, el primer grupo exporta desde España un total de 3.116,85 millones de euros. La provincia que más exportaciones de alimentación, bebidas y tabaco realiza es Sevilla --603 millones de euros--, seguida de Murcia --373 millones--, Málaga --237 millones--, Barcelona --219 millones--, Córdoba --213 millones--, Alicante --165 millones--, Valencia --118 millones--, Tarragona --102 millones--, Cádiz --101 millones-- y Madrid --92 millones--, entre otras. De esta forma, Alicante se sitúa en sexta posición.

Por su parte, las exportaciones estatales en manufacturas ascienden en total a 1.220,23 millones de euros. Las lidera Barcelona --326 millones--, seguida de Madrid --293 millones--, Alicante --145 millones--, Valencia --101 millones-- y Guipuzkoa --81 millones--. Con estos datos, la alicantina es la tercera provincia en la clasificación.

Ante estos datos, el presidente de Ineca, Nacho Amirola, ha manifestado su "preocupación" ante el anuncio de Trump, a pesar de que la relación comercial con EEUU en la actualidad supone el 6,5% del total de las exportaciones alicantinas.

No obstante, Amirola sostiene que "los sectores exportadores suelen ser los de mayor valor añadido" y que "se debería trabajar en buscar nuevos mercados para no poner en peligro la renta per cápita de los trabajadores de la provincia, que ya de por sí es baja".