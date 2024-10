Ingenieros instan a llevar adelante proyectos planteados y a no quedarse en "esa solución es muy cara"

Vehículos en los alrededores de la V-30 tras el paso de la DANA y la subida del cauce del río Turi - Rober Solsona - Europa Press

Subraya la importancia "crucial" de infraestructuras hidráulicas en servicio que han "mitigado significativamente" los efectos de la DANA

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Demarcación de la Comunitat Valenciana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha instado a llevar adelante proyectos planteados que hagan frente a situaciones de inundación y ha pedido a las administraciones no quedarse en el argumento de que esa "solución es muy cara" porque con el paso de la DANA se ha visto la "importancia crucial" de infraestructuras hidráulicas en servicio que han "mitigado significativamente" los efectos del temporal.

Así lo ha indicado en un comunicado ante las "graves inundaciones" que han afectado a la provincia de Valencia en las últimas 48 horas, en el que la entidad colegial expresa su "solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por este desastre natural", lamenta "profundamente las pérdidas y daños sufridos por muchos de nuestros conciudadanos", al tiempo que extiende sus "sinceras condolencias a todos los damnificados".

FORATA Y NUEVO CAUCE

"Este evento ha subrayado, entre otras consideraciones, la importancia crucial de las infraestructuras hidráulicas en servicio, cuya presencia ha mitigado de manera significativa los efectos de la inundación", señalan, y se refieren, en particular, a la capacidad de laminación de la presa de Forata y el nuevo cauce del río Turia, que han permitido encauzar "un caudal excepcional, evitando así que el impacto aguas abajo fuera de una magnitud mucho mayor".

También revela "la necesidad de continuar con la construcción de nuevas infraestructuras de interés general". Los ingenieron subrayan que "el riesgo cero no existe ante fenómenos meteorológicos de esta naturaleza" pero aspiran "a reducirlo mejorando los sistemas de alerta temprana, la transmisión del conocimiento a la sociedad que vive en zonas inundables, el apoyo a la toma de decisiones y mediante la ejecución de infraestructuras que son necesarias para la mitigación del riesgo".

PREDICCIÓN HIDROLÓGICA EN TIEMPO REAL

En esta línea, consideran que la realización de planes de gestión del riesgo de inundación que busquen su reducción es un "imperativo de la Directiva Marco Europea de 2007 sobre esta cuestión" y afirman que la "información y la predicción hidrológica en tiempo real mediante modelos adecuados y sistemas automáticos, y también los mapas de riesgo a los que la ciudadanía tiene acceso, desempeñan un papel clave en minimizar el impacto de estos eventos".

En este sentido, señala que la información y la educación "permiten a la población y a los responsables de seguridad tomar decisiones más fundamentadas y rápidas en momentos críticos" pero añade que este tipo de fenómenos "recuerda la necesidad de dar un paso más para reducir eficazmente el riesgo y el impacto de futuras inundaciones".

"Las soluciones técnicas necesarias para ello ya están proyectadas y respaldadas por estudios exhaustivos; sin embargo, su realización depende de acuerdos y voluntad política, así como de la financiación adecuada para convertirlos en realidad", exponen y exigen a los representantes políticos que "cuando se trate de asuntos que pueden afectar tanto al bienestar de la sociedad, no se escatime ningún recurso, y si estos son escasos, que se redistribuyan, dando prioridad a los asuntos que realmente la requieren".

"Disponemos de conocimientos técnicos para paliar los efectos devastadores de la naturaleza, necesitamos destinar los recursos necesarios para alcanzar este objetivo. Y no nos quedemos en el tantas veces oído, 'en obra civil, ya está todo hecho' o 'esa solución es muy cara'. Ha quedado en evidencia que no es así, no está todo hecho y las soluciones no son caras o baratas, son rentables o no", ha apuntado la entidad.

Los ingenieros se preguntan "¿cuánto nos va a costar ahora rehacernos de esta situación?" y pide atreverse "a compararlo con el coste de ejecutar los proyectos, que ya están planificados, y que ayudarían a paliarla".

Desde la Demarcación de la Comunitat Valenciana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos instan a todas las administraciones y a los agentes sociales "a trabajar juntos y aunar esfuerzos para llevar adelante los proyectos planteados". "Solo con un compromiso conjunto podremos mejorar la resiliencia de nuestra provincia frente a eventos climáticos extremos y salvaguardar tanto a la población como el entorno", han pedido y reiteran su compromiso de aportar el conocimiento técnico y experiencia "para hacer posible este objetivo común y avanzar hacia un futuro más seguro para todos".