Instituciones se concentran en una "alianza indestructible" contra la violencia de género tras el crimen de Borriol

Administraciones, ayuntamientos, representantes de grupos políticos y entidades valencianas han realizado este martes concentraciones silenciosas a las puertas de instituciones de la Comunitat Valenciana en las tres provincias para mostrar una "alianza indestructible" contra la violencia de género y expresar su repulsa por el crimen de Eva, una vecina de Borriol (Castellón), presuntamente a manos de su pareja, un hombre que se encuentra en busca y captura.

Frente al Palau de la Generalitat, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha avisado que "la sociedad valenciana es una piña frente al terror, frente al horror, frente a la expresión más grosera de las desigualdades sexistas, que es la violencia de género" y ha avisado a los maltratadores que "tienen los días contados".

Oltra se ha pronunciado en estos términos tras los tres minutos de silencio que se han guardado a las puertas del Palau en memoria de Eva, cuyo cadáver fue hallado en su domicilio de Borriol el pasado viernes, la tercera víctima mortal en 48 horas en España, junto a los casos de Asturias y Madrid.

En esta concentración se encontraban el president de la Generalitat, Ximo Puig, representantes del Consell, Les Corts, Delegación del Gobierno, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de València, asociaciones de mujeres, sindicatos, empresarios, además de ciudadanos y ciudadanas, que se han unido "para mostrar, una vez más, nuestra alianza indestructible en la lucha contra la violencia de género, el machismo y las desigualdades entre hombres y mujeres", ha insistido Oltra.

De este modo ha querido lanzar un "mensaje inequívoco" a los maltratadores: "Estamos aquí para decirles que su actitud no tiene lugar en esta sociedad. No os queremos con esta actitud. No queremos más violencia contra las mujeres".

La vicepresidenta ha asegurado que, a través del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, la sociedad civil, todos los partidos políticos y gobiernos estarán "unidos" por una sociedad en igualdad entre hombres y mujeres. "Y seguiremos estando mientras una sola mujer en este país sea maltratada o sea asesinada", ha aseverado.

Finalmente, dirigiéndose a los maltratadores, Oltra se ha mostrado contundente: "Vuestra actitud machista, violenta, tiene los días contados en una sociedad que, como hoy hemos mostrado, unida combatirá la violencia hasta haberla erradicado".

Asimismo, la directora del Instituto Valenciano de las Mujeres, Maria Such, ha lamentado que en 48 horas se hayan producido tres asesinatos machistas en España y ha alertado que "hay mucha violencia oculta", ya que, en el caso de Eva, no había denuncia previa. De ahí la importancia de "transmitir a la ciudadanía que, si conocen que una mujer está sufriendo alguna situación de maltrato, lo pongan en comunicación de los servicios sociales", ha subrayado.

CONDENA UNÁNIME

Tras guardar tres minutos de silencio representantes de los diferentes partidos políticos han manifestado su condena unánime contra la violencia machista.

La portavoz de Igualdad de Compromís y diputada en Les Corts, María José Ortega, ha afirmado que, "si es estremecedor ver que en 48 horas haya habido tres asesinatos machistas, también es estremecedor que hoy en la Plaza de Manises haya más gente que nunca", para decir, "de forma unánime", no a la violencia machista.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Podemos-Podem, Cristina Cabedo, ha señalado que "en este último año de legislatura nos seguiremos dejando la piel para hacer políticas feministas, porque creemos que el feminismo es la única vía para asegurar que la vida de las mujeres continúa siendo respetada para vivir con plenitud nosotras y las familias que padecen la violencia machista".

La portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Valencia, Mamen Peris, ha afirmado que "esta lucha tiene que ser de todos, sin diferenciación política" y ha querido transmitir, "de una manera especial, no solo el apoyo a las víctimas y sus familias, sino que sientan que tienen salida, que de esto se puede salir".

"RABIA E INDIGNACIÓN"

En Castellón, a las puertas de la Subdelegación ha tenido lugar una concentración con cinco minutos de silencio, mientras en la Diputación y en el Ayuntamiento se han celebrado sendos minutos de silencio. La subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten, también al minuto de silencio que se guardará a las 19.00 horas en el Ayuntamiento de Borriol, donde residía la víctima.

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, desde "la rabia y la indignación", ha mostrado la "más absoluta condena al nuevo caso de terrorismo doméstico, de violencia de género, que ha costado la vida a una joven en Borriol".

Según ha dicho, "nuestra sociedad tiene el deber de luchar con unidad contra esta lacra y el Gobierno de la provincia va a estar, desde la firmeza con la rabia contenida, condenando firmemente a quienes, desde la supremacía machista, ejercen la violencia contra las mujeres".

También el personal del Hospital Provincial de Castellón se ha sumado a las concentraciones silenciosas convocadas para condenar la violencia machista y mostrar su apoyo a la familia de la vecina de Borriol.