Invest in Valencia atrae a 21 empresas extranjeras de enero a agosto de 2024, un 23,5% más que en todo 2023

Oficina de Invest in Valencia - INVEST IN VALENCIA

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Invest in Valencia --del Ayuntamiento y Cámara Valencia para atraer inversión a la ciudad-- ha ayudado a implantarse a 21 empresas extranjeras entre enero y agosto de este año, lo que supone un 23,5 por ciento más que lo alcanzado en todo el ejercicio 2023.

La entidad cameral ha señalado en un comunicado que estos datos "confirman el continuo atractivo" de València como destino de inversión y destacan "el papel de la oficina en la atracción de nuevas empresas, talento e innovación en la ciudad".

La oficina continúa trabajando activamente en proyectos "de gran envergadura" que se espera confirmar en el último trimestre de este año, que la Cámara ha avanzado que podrían generar entre 500 y 850 empleos, junto con salarios estimados entre 20 y 38 millones de euros.

Entre las empresas que han decidido establecerse en Valencia con apoyo de Invest in Valencia aparecen nombres como Shibata Fender Team, Zoho, BeDisruptive, Pinnacle Fund Services, Otto Group, activas en sectores como la tecnología, defensa y fintech.

El programa de servicios aftercare ha incorporado 24 nuevos participantes, llegando a un total de 97 empresas. El número de proyectos en cartera de Invest in Valencia también ha experimentado un "notable crecimiento", alcanzando la cifra de 280 hasta agosto y duplicando "sobradamente" los 119 que alcanzados hasta el mismo mes en 2023. De estos, 67 son clientes con proyectos activos, mientras que 213 representan leads de potenciales inversores que han mostrado interés en Valencia.

Durante la primera mitad de 2024, Invest in Valencia ha participado en eventos nacionales e internacionales con el doble fin de captar leads de inversión y fomentar la marca Valencia en el marco de la estrategia València Innovation Capital.

Se trata de eventos internacionales como eMerge Americas en Miami, MIPIM en Cannes, London Tech Week, TNW en Amsterdam o la Tech BBQ y nacionales como el Mobile World Congress, la South Summit Madrid o FITUR.

Adicionalmente, se han realizado visitas de prospección a otras ferias para evaluar participaciones futuras. Además, está prevista la participación en eventos como la Web Summit en Lisboa, Smart Cities BCN, Switch de Singapur, Expo Real, Chile Enexpo.

Invest in Valencia es "uno de los actores del ecosistema 'startapero' valenciano" y participa en los principales eventos del ambiente tech, como la Valencia Digital Summit o The Gap in Between. Además, organiza actividades de aftercare para que las empresas que aterrizan en la ciudad se integren y amplíen su red de contactos y oportunidades.

Adicionalmente, la oficina ha organizado 12 agendas en el marco de los Valencia 360º Tours, y ha recibido dos delegaciones de 44 empresas argentinas y 30 empresas alemanas dentro del programa Destination Valencia. También ha recibido delegaciones de Finlandia, China, México y Singapur dentro del programa InnoConnect.