Investigado por conducción temeraria en Alicante tras difundir en redes sociales vídeos de sus maniobras

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre de 33 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción con temeridad manifiesta después de que difundiera en redes sociales numerosos vídeos de las maniobras que realizaba al volante en carreteras de la provincia de Alicante.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de una identificación rutinaria, cuando un agente del Destacamento de Tráfico de Alicante dio el alto a un vehículo y, poco después, tuvo conocimiento de que aquella intervención había sido grabada y publicada en redes sociales.

Al revisar el perfil que había difundido la grabación, el agente encontró numerosos vídeos en los que se apreciaban conducciones temerarias y aparentes carreras entre vehículos, por lo que puso los hechos en conocimiento del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Alicante.

El análisis de los perfiles permitió a los agentes situar los hechos entre el año 2023 y el pasado mes de agosto. Las maniobras se realizaron principalmente en las carreteras comarcales CV-825 y CV-820 y en la autovía A-70, en tramos comprendidos entre las localidades de Agost, Alicante, Monforte del Cid y Sant Vicent del Raspeig, ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

Desde el instituto armado han resaltado que tener estas conductas en vías como la A-70, caracterizada por una elevada densidad de tráfico, supuso un "grave peligro" para la vida e integridad del propio conductor y del resto de usuarios.

Los investigadores lograron identificar, además, los tres vehículos que aparecían en las diferentes grabaciones, todos ellos a nombre de la misma persona, que reconoció haberlos conducido entre los años 2023 y 2026.

Al investigado se le atribuye un delito contra la seguridad vial por conducción con temeridad manifiesta. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, en funciones de guardia.