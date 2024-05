El investigador valenciano José Rafael Penadés, nombrado 'fellow' de la Royal Society británica

José Rafael Penadés, catedrático y profesor investigador de la CEU UCH y director del Centre for Bacterial Resistance Biology del Imperial College London

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El investigador valenciano José Rafael Penadés ha sido nombrado "fellow" de la Royal Society británica. Esta sociedad científica, la más antigua del mundo, fundada en 1660, distingue como miembros a los investigadores más destacados a nivel internacional en distintos ámbitos de la ciencia, en reconocimiento a su brillante labor investigadora.

El catedrático José R. Penadés es el actual director del Centre for Bacterial Resistance Biology del Imperial College London y profesor investigador de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, donde inició su trayectoria académica y científica.

Según destaca el profesor Penadés, "el título de "fellow of the Royal Society" es un hito significativo en mi carrera, un honor de prestigio internacional, otorgado a investigadores que han realizado contribuciones sobresalientes en sus respectivos campos". "Este no es solo un reconocimiento a mi trabajo personal, sino también a mi equipo y a las instituciones en las que desarrollo mi labor investigadora y con las que colaboro", añade.

José R. Penadés es doctor en Veterinaria. Inició su trayectoria académica en el CEU de Valencia, donde puso en marcha la primera licenciatura en Veterinaria de la Comunidad Valenciana. En 2013 se traslada al Reino Unido, para incorporarse al Institute of Infection, Immunity and Inflammation de la University of Glasgow.

Como catedrático de Microbiología del Imperial College London, dirige desde 2020 el Centre for Bacterial Resistence Biology, desde donde ha continuado manteniendo la colaboración científica con los investigadores del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH de Valencia. Actualmente el catedrático José R. Penadés es profesor investigador de esta Universidad.

HALLAZGOS EN TRANSFERENCIA GENÉTICA BACTERIANA

Entre los más destacados hallazgos científicos del profesor Penadés se encuentra la publicación, en 2018, de una nueva vía de transferencia de información genética entre bacterias, denominada "transducción lateral", que se suma a las dos únicas vías conocidas hasta el momento: la transducción general y la especializada. Un avance que ayuda a comprender cómo las bacterias más peligrosas por su resistencia a los antibióticos se adaptan y evolucionan rápidamente, volviéndose más virulentas.

El investigador valenciano José R. Penadés, nuevo "fellow" de la Royal Society, es también autor de la identificación de una nueva familia de parásitos moleculares, PICIs (Phage-Inducible Chromosomal Islands), que impulsan la evolución y la transferencia de patogenicidad de las superbacterias resistentes a los antibióticos. Las PICIs son elementos genéticos capaces de moverse entre bacterias, y el grupo del profesor Penadés ha establecido las bases moleculares que determinan dicho mecanismo de transferencia.

Sus investigaciones han sido publicadas en las más prestigiosas revistas científicas internacionales, como Science, Nature o Cell. Una trayectoria investigadora que ha merecido el reconocimiento de la Royal Society, mediante su incorporación como "fellow" a esta prestigiosa institución científica. José R. Penadés es también "fellow" de la Royal Society de Edimburgo y miembro de las academias europeas de Biología Molecular (EMBO) y de Microbiogía (EAM).