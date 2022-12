Investigadores de la UA diseñan materiales que eliminan sustancias radioactivas nocivas para el organismo

ALICANTE, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha concluido con éxito el proyecto europeo 'Nanoporous and nanostructured materials for medical applications' (NanoMed), en el que han desarrollado materiales aptos para el uso humano capaces de adsorber toxinas radioactivas del organismo.

El estudio ha estado coordinado por el Laboratorio de Materiales Avanzados (LMA) del Departamento de Química Inorgánica. Tras seis años de trabajo junto a más de una docena de socios del mundo académico y del sector industrial de países como Portugal, Reino Unido, Francia, Hungría, Grecia, Eslovaquia, Moldavia, Ucrania y Kazajistán, el consorcio ha creado los mencionados materiales, ha informado la institución académica en un comunicado.

El equipo de trabajo se ha centrado en el desarrollo de materiales adsorbentes a partir de la combinación de carbón activado, pectinas y zeolitas para el tratamiento de problemas de salud provocados por la exposición prolongada a fuentes de radiación externa o contaminantes radioactivos.

Este es un problema particularmente grave en dos de los países que han participado en el proyecto --Ucrania y Kazajistán--, concretamente en la zona de Chernóbil, donde se produjo un accidente nuclear en el año 1986.

A escala de laboratorio, los socios de NanoMed han podido comprobar la efectividad de nanomateriales de carbón activado, capaces de eliminar isótopos radiactivos en caso de accidente nuclear o por exposición prolongada a radiación ionizante (radioterapia).

El líder del proyecto, el investigador del Laboratorio de Materiales Avanzados (LMA) de la UA Joaquín Silvestre, ha detallado que, tras todo el trabajo colaborativo, también se han podido desarrollar suplementos alimenticios con pectinas que "ayudan a eliminar sustancias nocivas como metales pesados". "Este producto ya ha empezado a comercializase en zonas de Ucrania y Rusia, países muy expuestos a radioactividad", ha precisado.

Es la primera vez que la Universidad de Alicante ha coordinado, en el marco de financiación H2020, una acción Marie Sklodowska Curie RISE (Research and Innovation Staff Exchange), con el objeto de reforzar la colaboración internacional en I+D+I para afrontar retos mundiales globales por medio del intercambio de conocimiento e ideas que acerquen la investigación básica al mercado.

La última reunión del proyecto se celebró el pasado mes de noviembre en Budapest. "Aunque no hemos podido cerrar el proyecto en Chernóbil, como estaba previsto antes de que arrancara la guerra en Ucrania, estamos contentos porque el proyecto ha finalizado con éxito, a pesar de las dificultades desencadenadas por la covid y la guerra", ha resaltado Silvestre.

El Laboratorio de Materiales Avanzados (LMA) del Departamento de Química Inorgánica de la UA cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño de materiales de carbón para un amplio rango de aplicaciones, desde adsorción y separación de gases a liberación de fármacos.

De hecho, desde 2020, el Departamento de Química Inorgánica también forma parte del proyecto 'Novel Composites based on Cerium Oxide Nanoparticles and Carbon Enterosorbents for Acute Radiation Sickness', en el marco de la OTAN Convocatoria de propuestas de Ciencia para la Paz y la Seguridad (SPS), para minimizar los daños provocados por radiaciones.