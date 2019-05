Investigan a 58 personas en Alicante por falsificar 538 documentos para comercializar naranjas de origen desconocido

Publicado 04/05/2019 10:37:35 CET

La Guardia Civil de Calp investiga a 58 personas por la supuesta creación de 538 documentos de trazabilidad falsificados con los que presuntamente introdujeron en el mercado 537 toneladas de naranjas de origen desconocido que, según la Benemérita, se presupone que provienen de actos delictivos.

Los agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil de la Compañía de Calp iniciaron una investigación, en junio del pasado año 2018, en el marco del Plan Contra el Robo en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, haciéndolo coincidir, además, con la campaña de recolección del cítrico, tan presente en la zona.

La operación ha concluido en abril de este año y se han detectado cientos de documentos DATA (Documento de Acompañamiento y Trazabilidad Agraria) "falsificados o, como mínimo, con ciertas irregularidades", ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

El DATA es un documento que se hace obligatorio a partir de la entrada en vigor de la Orden 11/2013 de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Dicho documento tiene como fin dar una trazabilidad a los productos del campo, y es preceptivo para cada partida de producto que supere los 20 kilos de peso, siempre que no sea el propietario del mismo quien lo porte en ese momento.

Dicho documento está conformado por una serie de campos a rellenar por el propietario del terreno y que incluye datos de filiación del propietario, localización del terreno (partida, polígono y parcela) en el que se realiza la recolección, identificación de los transportistas/recolectores, cantidad de producción estimada, destino de la fruta, fecha de recolecta y firma del propietario.

Tras numerosas inspecciones periódicas en los distintos almacenes de compra de cítricos en la provincia de Alicante y, tras el análisis de miles de documentos DATA, se ha podido comprobar la existencia de 538 documentos irregulares, con los que se han podido justificar como de lícita procedencia e introducir al mercado más de 537 toneladas de naranja, de origen desconocido, "aunque se presuponen provenientes de actos delictivos (sustracciones)".

Es por esto que los agentes procedieron a la toma de decenas de manifestaciones, de las personas que supuestamente aparecían como propietarios de los terrenos agrícolas, para esclarecer estos hechos.

Debido a que gran parte de la fruta pertenece a la de estrío y que, en ocasiones, la cantidad de naranja hurtada no ocasiona demasiado perjuicio económico, los perjudicados no suelen denunciar los hurtos. ha explicado la Guardia Civil.

MODUS OPERANDI

De las diversas manifestaciones se ha obtenido información suficiente para establecer cuatro casos de DATA. Uno de ellos afectaba a propietarios que no habían dado autorización para la recolección de naranja de estrío en la temporada 2016-2017, por lo tanto no habían confeccionado ningún DATA. No obstante, sí se han localizado durante el estudio documentos supuestamente expedidos por ellos, "lo que es un caso claro de falsificación".

También se ha dado que propietarios que habían dado autorización en una única ocasión, por lo tanto solo habían confeccionado un único DATA, pero como en el caso anterior se han hallado numerosos DATA supuestamente confeccionados por ellos, otro claro caso de falsificación.

En tercer lugar, se encuentra el caso de propietarios que han realizado varias autorizaciones a través de diferentes DATA, pero que tras esto los autores han utilizado sus datos de filiación de forma ilícita para confeccionar otros tantos DATA con los que se han vendido variedades que la persona que consta como propietario no cultiva, en fechas distintas a las autorizaciones o lugares que no corresponden con sus terrenos.

Por último se han observado tres casos en los que los propietarios no han reconocido los DATA en los que aparecen sus datos de filiación como lícitos, negando haber realizado el número de DATA que se presumen hechos por ellos.

En estos casos los supuestos autorizados no solo han realizado la falsificación de los DATA si no que a la hora de vender el fruto, han confeccionado las facturas a nombre de las personas que habían hecho constar como autorizadoras, realizando con ellos una falsificación de documento mercantil, aparte de la falsificación de los DATA.

BALANCE FINAL

El resultado final de la investigación ha sido la constatación de la falsificación de 538 DATA, relacionados con más de 537 toneladas de naranja, llevándose a cabo 58 imputaciones, 51 hombres y 7 mujeres y de edades comprendidas entre los 19 y los 62 años.

Entre todos ellos suman un total de 45 delitos de falsificación de documento privado y 3 delitos de falsificación de documento mercantil.