Jorge Drexler impregna el Roig Arena de poesía, música popular y emoción en su mayor concierto en València

El cantautor uruguayo Jorge Drexler - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantautor uruguayo Jorge Drexler ha protagonizado en la noche de este viernes "una de las citas más especiales" de su trayectoria en la ciudad de València al celebrar el concierto "más multitudinario que ha ofrecido hasta la fecha en la capital del Turia".

A lo largo de más de dos horas de actuación, Drexler ha desplegado sobre el escenario del Roig Arena un recorrido por algunos de los temas más representativos de su extensa discografía, combinando canciones de sus trabajos más recientes con composiciones que se han convertido en auténticos himnos para varias generaciones de seguidores, informa la oranización en un comunicado.

El artista ha vuelto a demostrar por qué está considerado una de las voces más influyentes y respetadas de la música en español, gracias a una propuesta que fusiona canción de autor, folk, música popular latinoamericana y experimentación sonora.

El concierto arrancó con 'Toco madera' y '¿Cómo se ama', marcando desde el inicio el tono íntimo y cercano de una velada en la que el público ha acompañado al músico en numerosos pasajes. Temas como 'Polvo de estrellas', 'Las palabras', 'Al otro lado del río' o 'La trama y el desenlace' despertaron algunas de las ovaciones más destacadas de la noche.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la interpretación de 'Milonga del moro judío', una de las composiciones más emblemáticas de su repertorio, así como con 'Cuando cantaba Morente', homenaje al legado del cantaor granadino. Además, el público se ha visto sorprendido cuando Drexler ha interpretado 'Las palabras' en el centro de la pista en un improvisado escenario.

La recta final del espectáculo ha llevado la emoción a su punto más alto con 'Todo se transforma', 'Ante la duda, baila' y 'Bailar en la cueva', tres de los temas más celebrados de la noche. Como cierre, Jorge Drexler ha interpretado 'Sea' acompañado por una comparsa integrada por más de treinta personas.

MELÓN DIÉSEL Y LA NOSTALGIA

Por su parte, la Sala Auditorio Roig Arena ha acogido el concierto de Melon Diesel, una cita que ha reunido a cientos de seguidores de la

formación y que ha servido para celebrar algunas de las canciones más recordadas de una de las bandas clave del pop rock en español de principios de los 2000.

Enmarcado dentro de 'La Gira de Mr. Bond', el concierto ha estado marcado por la nostalgia y la conexión entre el grupo y un público que ha respondido desde los primeros compases del espectáculo. Durante cerca de hora y media, la banda ha recorrido algunos de los temas que la han convertido en una referencia para toda una generación, "demostrando que sus canciones mantienen intacta la capacidad de emocionar y conectar

con los seguidores".

Temas como 'Grita' o ''En el andén' han sido coreadas por los asistentes. A lo largo de la noche, Melon Diesel ha alternado momentos de intensidad rockera con pasajes más íntimos y emotivos, construyendo un repertorio equilibrado que ha repasado los momentos más destacados de

su trayectoria.

Uno de los momentos más especiales ha llegado con la interpretación de 'Quiero un camino' ha sido la canción elegida para cerrar la velada.