Josep Piera recibe el Premio Lluís Guarner 2021: "La literatura es lo que me ha enseñado a vivir"

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura ha entregado el Premio Lluís Guarner 2021, concedido por el Patronato del mismo nombre, al poeta y escritor valenciano Josep Piera (Beniopa, Gandia, 1947) por su trayectoria profesional en el ámbito de la literatura valenciana, así como su faceta de "activista cultural y social" y su "compromiso inmenso" por la lengua, el territorio y la cultura. Durante la ceremonia, el galardonado ha agradecido al arte, y la literatura en concreto, porque es lo que le ha "enseñado a vivir".

La entrega de la distinción ha tenido lugar este martes en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, en un acto presidido por la consellera de Educación, Cultura y Deportes, Raquel Tamarit; la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga; y como albacea testamentario de Lluís Guarner, José Francisco Yvars-Castelló.

El galardonado Josep Piera ha agradecido el reconocimiento al Patronato Lluís Guarner y a la Generalitat, y ha aprovechado para agradecer a todas sus amistades que le han acompañado durante su trayectoria ya que, como ha asegurado, "su academia nunca han sido las instituciones con diplomas y honores, han sido todos los 'mestres' y amigos" que ha tenido.

Así, ha celebrado que "sin las amistades auténticas uno no sería quien es", aunque ha lamentado que "cada vez quedan menos". En este sentido, ha recordado a Josep Maria Castellet, "maestro, amigo y mi editor durante muchos años".

Durante sus agradecimientos, Piera ha celebrado la "función" principal de la literatura y el arte: "Enseñarte a vivir". "¿Un arte inútil? --se ha preguntado-- evidentemente". "Pero la vida es lo más inútil que tenemos y aprender a vivir es lo mejor que te puede pasar", ha agregado el poeta, que ha incidido: "el arte, y la literatura en concreto, a mí es lo que me ha enseñado a vivir".

Por último, Piera se ha remontado a 1962, cuando con 15 años vivía en su casa familiar, "a las afueras" de Beniopa, un distrito perteneciente al término de Gandia y situado al noroeste de la ciudad --"también a las afueras", ha agregado Piera--. Una localización que, según ha apuntado, le ayudó a "saber dónde estaba y dónde no estaba".

Así, ha descrito su lugar de origen como una "especie de frontera, tierra de nadie", que separaba Beniopa, donde se hablaba valenciano, de Gandia, donde se ubicaba su colegio, "allí donde querían que se hablara castellano", ha recordado. Fue en este año, 1962, cuando Piera escribió sus primeros versos, los que ha recitado, y ha agradecido que "le hayan traído hoy aquí". "Me han llevado a vivir toda la vida que he vivido, a partir de las palabras, con el sentir de la poesía, y que hoy, en este momento, me hace feliz".

"ACTIVISTA CULTURAL Y SOCIAL"

Por su parte, la consellera de Cultura, encargada de entregar el premio a Josep Piera, ha puesto en valor la trayectoria literaria del galardonado, pero "también su faceta como activista cultural y social que es". "Su legado literario es inmenso, pero su compromiso por la lengua, el territorio y cultura también es inmenso", ha añadido.

Así, Tamarit ha reivindicado la importancia de la figura de Lluís Guarner y ha subrayado "las coincidencias" que comparte con el galardonado de 2021. "Guarner también fue un gran poeta y un magnífico escritor y lo hizo apasionadamente, tanto, que le dedicó toda una vida".

"Si generalmente ganar un premio como el de Lluís Guarner ya otorga prestigio, a veces, como este año, este prestigio va también en la otra dirección", ha señalado Tamarit, quien ha asegurado que el hecho de que "el premiado sea alguien como Piera, hace crecer el prestigio de Lluís Guarner".

Por último, la consellera ha concluido con una cita de Joan Fuster, aprovechando la celebración del Año Joan Fuster declarado por la Generalitat este 2022: "Los libros no suplen la vida, pero la vida tampoco suple los libros".

Por su parte, Yvars-Castelló ha definido a Piera como "uno de los grandes poetas, si no el primer poeta valenciano" y ha celebrado su "voluntad de obra admirable, no solo como poeta, también como traductor, intérprete y termómetro de la sensibilidad del momento".

"TRES MOTIVOS PARA QUERER A PIERA"

Durante el acto de entrega, la poeta y académica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) Àngels Gregori ha dedicado unas palabras al galardonado, con quien comparte también una amistad. Así, ha valorado "el rigor de quien no se olvida de dónde viene y tiene claro a dónde va, la justicia de escribir desde los márgenes, al servicio de un pueblo, una lengua, una estética y unas convicciones".

Gregori ha enunciado los "tres motivos para querer a Josep Piera": la universalidad de su obra, la amistad y la ambición. Sobre la universalidad, Gregori ha destacado su "manera personal íntima y universal de mirar la realidad", "desde el paisaje valenciano". Así, respecto al segundo motivo, la poeta ha asegurado que, después del compromiso con la literatura, "su compromiso más alto --de Josep Piera-- es con la amistad, configurada también a través de la literatura.

Por último, ha celebrado la "ambición" del poeta, quien "apostó por la literatura desde pequeño, en una casa lejos de oficios que tuviesen que ver con esta". "Lo peor que le puede pasar a un padre empresario es que su hijo le dice que quiere ser artista --ha bromeado-- y, todavía una desgracia más grande, que quiere ser poeta".

"Pero sus padres le decían: tu cumple y tus padres nunca te dirán nada", ha recordado Gregori, quien ha añadido que "nunca le dijeron nada, porque su hijo cumplió". Así, ha recordado al joven Piera como ese "hippie y dandi" que se fue haciendo autostop de Beniopa hasta Madrid para conocer a Vicente Aleixandre.