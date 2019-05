El juicio a Blasco arranca con el anuncio de preacuerdos por concretar entre parte de los acusados y Fiscalía

Actualizado 06/05/2019 14:49:45 CET

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio al exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts con el PP Rafael Blasco y otras 23 personas más acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción fallida de un hospital en Haití, ha comenzado formalmente este lunes con el anuncio por parte del fiscal anticorrupción Jesús Carrasco de que se han alcanzado ya algunos "preacuerdos de conformidad" entre la totalidad de las acusaciones y parte de quienes se sientan en el banquillo en esta causa.

La vista ha comenzado con la primera jornada de cuestiones previas, después de que el pasado 15 de abril se suspendiera preventivamente este proceso ante la posibilidad aludida por las defensas a que se cerraran determinados pactos entre las partes. Blasco ha llegado este lunes a la Ciudad de la Justicia de València minutos antes del inicio del juicio y únicamente se ha limitado a decir a los periodistas que le esperaban que se encontraba "estupendo".

El pasado día 15 de abril también se planteó también la situación de uno de los procesados, Adolfo Soler, cofundador de la Fundación Hemisferio, quien se encuentra en Bolivia y alegó padecer una "seria enfermedad" para no acudir a la vista. La decisión de la sala ha sido no suspender el juicio por esta razón debido a que ha considerado que existe "materia suficiente para celebrarlo" sin la presencia de Soler, pese a que varias defensas así lo habían solicitado.

Por su parte, ya en su primera intervención, el fiscal anticorrupción ha expuesto que desde la primera sesión del pasado día 15 se han producido lo que ha calificado como "reuniones parciales pero múltiples" con "diferentes partes" y, a raíz de estos encuentros, ha asegurado que "se está llegando a acuerdos de preconformidad".

ACUERDOS "A DOS NIVELES"

Estos acuerdos, según ha explicado, se están logrando "a dos niveles": una parte de los tratos son "plenos" y con estos acusados se procederá a presentar un escrito de conformidad, mientras que las negociaciones se mantienen activas con otros procesados con la pretensión" de materializar los preacuerdos o bien "viabilizar la instrumentalización de acuerdos parciales".

Por todo ello, Carrasco ha puesto sobre la mesa la suspensión de nuevo del juicio hasta el lunes de la próxima semana y el traslado de las cuestiones previas a esa segunda jornada "en aras a posibilitar el cierre de esos preacuerdos y la formalización de esos escritos".

Los letrados de los acusados se han sumado --o al menos no se han opuesto-- en bloque a este planteamiento, mientras que las acusaciones particular y popular también se han sumado a esta postura e incluso la Coordinadora Valenciana de ONGD, que en principio no se mostraba muy predispuesta a la consecución de pactos, se ha mostrado "dispuesta a firmar alguna conformidad". Antes del juicio, anunciaron que únicamente considerarían "valorar una rebaja de las penas" si "hubiera un pago efectivo y una reparación del daño", aunque creían "inviable" un pacto entre todas las partes.

El tribunal, sin embargo, ha defendido tras un pequeño receso que no existía "razón para suspender" y ha sostenido que la sesión de cuestiones previas "no es el inicio del juicio", por lo que la vista ha continuado.

Carrasco ha puesto de relieve la "especial complejidad" de la causa y las "circunstancias" que ha tenido que afrontar tras el cambio de fiscal y ha destacado que se está llevando a cabo una "tremenda labor prejudicial de las acusaciones y defensas para lograr acuerdos satisfactorios para la justicia". Iniciado formalmente el juicio, el representante de la acusación pública ha aportado distintas resoluciones y la sentencia de la primera pieza del caso tratando de anticiparse a una posible petición de nulidad por parte de alguno de los abogados de los encausados.

Después, el letrado de Blasco, Javier Boix, ha optado por aplazar sus cuestiones previas el próximo lunes, mientras que el del empresario Augusto César Tauroni ha solicitado la ausencia de los procesados en las sesiones en las que no sea imprescindible, a lo que la sala se ha mostrado favorable.

También han pedido varios abogados que los acusados puedan sentarse en próximas jornadas a su lado para poder así comunicarse, a lo que la sala se ha negado por falta de espacio, aunque los magistrados se han mostrado "abiertos a que consulten cualquier decisión y se comuniquen libremente".

"IMAGEN DE PITORREO"

Otra de las peticiones que se ha tratado en esta primera sesión ha sido la efectuada por el letrado de Blasco, que ha planteado que los acusados presten declaración al final del juicio y no en primer lugar como suele ser habitual. Algunos abogados se han sumado y otros han pedido que sus defendidos declaren al principio, mientras que el fiscal se ha opuesto "categóricamente" a este planteamiento porque "es ilegal y no está amparado por la jurisprudencia".

Además, Carrasco ha lamentado que cambiar el orden del proceso de este modo "ya sería puro pitorreo" y "esto se convertiría en un circo". "Se daría una imagen de pitorreo difícilmente salvable", ha insistido.

Además, ha denunciado que es "consciente de las prácticas licenciosas que se están imponiendo en algunos tribunales de esta comunidad" --ya se accedió a esta misma petición de Boix en el juicio que se celebró hace unas semanas contra el exvicealcalde de València, Alfonso Grau-- y ha pedido que este tribunal mantenga una postura "ejemplar y publicitaria". La Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora de ONGD se han sumado a la postura de Fiscalía.

Finalmente, la sala ha rechazado esta cuestión. "El tribunal no va a desoír esta doctrina constante del Tribunal Supremo", han expuesto, al tiempo que han considerado esta opción "totalmente y organizativamente imposible".

PIEZAS 2 Y 3

En este proceso se juzgan dos piezas del conocido como caso Cooperación --2 y 3-- sobre las que el juzgado de Instrucción número 21 de València dio por concluida la instrucción en 2017 por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial juzga a Blasco; su excúpula en la Conselleria (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el ex director general, José María Felip y el ex jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares); los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, entre otros.

Asimismo, se incluyen trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

En el caso del exconseller se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal.