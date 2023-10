La jura de la princesa Leonor se vive "con emoción" en el Ayuntamiento de València

Jura de la princesa Leonor en el Ayuntamiento de València - JOSE JORDAN/AYTO

La fachada del consistorio se iluminará esta noche con la bandera de España



VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jura de la Constitución de la princesa Leonor se ha vivido "con emoción" entre las personas que la han seguido en las dos pantallas que ha instalado el Ayuntamiento de València en el Salón de Cristal para que los vecinos de la ciudad y los turistas puedan seguir este acto institucional y sumarse a la celebración de un día que califican de "histórico".

Así lo ha destacado la alcaldesa de València, Mª José Catalá, para quien la iniciativa del consistorio de proyectar en directo este acto es un gesto "muy significativo y de lealtad a la Constitución española" que reconoce el papel de la Corona.

"Lo importante que es esta celebración para todos los españoles", ha manifestado, y ha recordado que este martes la fachada del Ayuntamiento se iluminará por la noche con los colores de la bandera de España para destacar la importancia de este acontecimiento.

UN ACTO "CON MUCHA TRASCENDENCIA"

Algunas de las personas que han acudido a ver estos actos en el Ayuntamiento de València han asegurado que se trata de un acto "emotivo" con "mucha trascendencia". Así lo ha afirmado una vecina de la ciudad, quien ha recordado cómo fue este mismo acto cuando el rey Felipe VI juró la Constitución: "Parece que fue ayer, cómo pasa el tiempo tan deprisa".

Otra vecina, visiblemente emocionada, ha destacado la importancia de la Casa Real como muestra de la "unidad" de España y también ha recalcado la preparación de Leonor, augurando que será "una buena reina".

VISITANTES DE FRANCIA Y COLOMBIA

Por su parte, visitantes procedentes de Francia y Colombia han estado pendientes de esta jura, que consideran ha transcurrido de una forma "muy solemne". Es el caso de una pareja de franceses que han asegurado estar "muy contentos" de haber podido disfrutar de este acto en el Ayuntamiento de València.

Un sentimiento que ha compartido un joven de Colombia, quien se ha mostrado muy sorprendido por la popularidad que siguen manteniendo las monarquías europeas. "Me he dado cuenta de que es muy importante todavía para los pueblos europeos su dignidad, y a pesar de que los reyes ya no son lo que eran antes, siguen siendo toda una institución", ha comentado.