El juzgado acuerda prisión provisional para el detenido por supuestamente apuñalar a su expareja en Benicarló(Castellón)

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CASTELLÓ 23 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vinaròs, con competencia en materia de Violencia sobre la mujer, ha acordado esta tarde la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por, presuntamente, apuñalar a una mujer en Benicarló, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El juez ha dictado además una orden de alejamiento de mil metros y prohibición de comunicación para el detenido respecto de la víctima y de un menor, durante el tiempo de tramitación del procedimiento.

El detenido queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato en grado de tentativa.

El hombre fue detenido por la Guardia Civil en Tarragona tras presuntamente agredir el pasado lunes a su expareja, según informaron fuentes del instituto armado.

Tanto la víctima, de 33 años, como el hijo en común que tiene con su presunto agresor, estuvieron en todo momento custodiados por la Guardia Civil mientras los agentes intentaron localizar al supuesto autor de los hechos.

La mujer fue apuñalada este lunes, según informó la Guardia Civil y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). A las 7.50 horas se solicitó una ambulancia desde el Centro de Salud Integrado de Benicarló para atender a una mujer herida por arma blanca.

El CICU movilizó a una unidad del SAMU que trasladó a la mujer herida a un centro hospitalario, donde ingresó con pronósticio reservado.