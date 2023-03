Un juzgado paraliza las obras para el desarrollo del PAI de 500 viviendas en Llíber (Alicante)

ALICANTE, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante ha paralizado provisionalmente las obras de urbanización para el desarrollo del Plan Parcial Medina en Llíber, que preveía la construcción de 488 viviendas.

Así se desprende de la resolución, consultada por Europa Press, en la que el juez, en un auto de fecha 9 de enero, estima la demanda presentada por Compromís per Llíber, que impugnó la licencia de obra y solicitó la suspensión cautelar de la misma.

El auto, que a pesar de fechar a principios de enero ha sido recientemente notificado a las partes debido a la huelga de Letrados de la Administración de Justicia, decreta la suspensión cautelar de la licencia, por lo que corresponde la paralización inmediata de las obras que ya se están realizando.

Desde Compromís han recordado en un comunicado que "lo que se pretende hacer --con este proyecto-- es la ejecución de un plan parcial que data de 2001 para la construcción de 488 viviendas en un municipio que no supera los 1.000 habitantes".

En particular, lo que ahora se impugna es la realización de la obra del colector que conectaría el alcantarillado del plan parcial, puesto que la obra ni siquiera forma parte del Plan Parcial, "por lo que se estaría realizando sin haber pasado ningún tipo de trámite ambiental", han señalado desde la formación.

Desde Compromís tildan de "aberración" que se permita el desarrollo de un Plan Parcial que se aprobó hace más de 20 años "cuando los parámetros ambientales eran totalmente distintos", han subrayado.

Según la portavoz municipal de Compromís, Andrea Kruithof, "la declaración de impacto ambiental aprobada en el año 2000 hoy no se concedería. El plan no tiene capacidad de garantizar ni siquiera el suministro de agua potable a la población. Es una barbaridad que en un municipio en el que, con 800 habitantes ya existen restricciones en cuanto al suministro de agua potable, se permita el desarrollo de un plan que multiplicaría por dos la población actual", ha apostillado. Además, Compromís per Lliber califica el proyecto como "propio de otra época que los valencianos por suerte hemos superado".

El proyecto se ubica en el espacio conocido la Muntanya llarga con un alto valor paisajístico y que conecta con la sierra de Bèrnia. Así, Compromís confía en que finalmente se exija una nueva tramitación ambiental del plan parcial que, cuanto menos, adapte el mismo a los criterios ambientales actuales, y no a los previstos hace 20 años en pleno boom de la construcción.

Según ha explicado Compromís, el plan "pondría en peligro el suministro hídrico de toda la Vall del Pop, además de tener un impacto ambiental y contra el patrimonio enorme".

El grupo Compromís per Llíber ha presentado el recurso de paralización con la colaboración del grupo Compromís en la Diputación de Alicante. Su portavoz, Gerard Fullana, ha destacado "el trabajo del grupo compromís en Llíber, sin el cual este mismo verano hubiéramos perdido ya para siempre el paraje de la Muntanya llarga", ha afirmado.