Leonardo Padura publicará en septiembre un ensayo sobre su relación con La Habana y trabaja en su nueva novela

ALICANTE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor cubano Leonardo Padura publicará en septiembre un nuevo libro, un "largo ensayo" sobre su relación con la ciudad de La Habana (Cuba) y sobre cómo se apropió de la ciudad desde la periferia, tanto de forma cultural como literaria. Además, ha avanzado que está trabajando en una nueva novela, que todavía está "muy en el principio".

Así lo ha anunciado este jueves el también periodista en un acto con los medios de comunicación en Alicante, que ha visitado para ofrecer dos actividades en la Universidad de Alicante (UA). También han participado Rosa María Martínez, vicerrectora de Relaciones internacionales y cooperación para el desarrollo de la UA; y Beatriz Aracil, directora del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti de la UA (Cemab).

El escritor, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015, ha explicado que su nuevo libro saldrá en septiembre y es "un largo ensayo" sobre cómo desde la periferia de La Habana, donde nació y vive, se apropió de la ciudad, primero de forma cultural y posteriormente literaria.

Al respecto, ha añadido que el discurso se apoya con fragmentos de novelas en la que se habla de esos lugares o procesos, así como con textos periodísticos, que van desde los años 80 hasta esta época, pero referidos a la actualidad. Padura ha detallado que la guionista Lucía López Coll, que es su mujer, ha realizado la selección de los textos y la estructura del libro.

Igualmente, el escritor ha avanzado que está trabajando en una novela que está "muy en el principio", pero ha precisado que no contará con el personaje de Mario Conde, protagonista de sus novelas policíacas, sino con un personaje "muy conocido" para Padura.

"Llevo unas 100 páginas, lo cual me da gran tranquilidad, porque hasta el día antes de empezar a escribirla no sabía qué cosa iba a escribir", ha apuntado, al tiempo que ha destacado que el parón de un mes que está realizando para hacer promoción por diferentes ciudades españolas le viene "bien", ya que trata de reflexionar sobre lo que escribe, pero "sin leerlo ni trabajarlo".

Pese a que no ha entrado en detalle a la temática de esta nueva novela, Padura sí ha resaltado que versará sobre la 'generación escondida', esa que "cuando pudo tener su oportunidad de desarrollo, llegó la crisis de los 90 a Cuba", por lo que sufrió "grandes frustraciones".

Padura ha sostenido que la parte "más divertida" de la escritura es el proceso mental para inventar una historia y ha añadido que decida más tiempo "a reescribir que a escribir". "Pasas de un trabajo de imaginar y concebir la historia a intentar escribirla de la mejor manera posible, que es la parte más complicada", ha admitido.

Preguntado por si se plantea "enterrar" a Mario Conde, Padura ha rechazado esta posibilidad y ha señalado que este personaje está "descansando y envejeciendo". "Mario Conde me sirve para muchas cosas, es mis ojos para mirar la realidad actual y tratar de entenderla, y con el personaje reflexionar sobre el paso del tiempo, no solo histórico, sino físico", ha explicado, al tiempo que ha señalado que cree que todavía puede escribir "varias novelas" sobre este personaje.

"UN TEMOR CONSTANTE"

El escritor ha admitido que no encontrar inspiración para sus obras es "un temor constante" para él, ya que no tiene "un cajón de historias para escribir", sino que cada vez se le ocurre una historia y para concretarla debe sentarse a escribirla.

"Uno de los procesos más misteriosos que hay es de dónde surge una idea para escribir una novela. A veces viene de manera muy vaga y otraa de forma concreta. Tener ideas de varias novelas para mí no ha sido nunca una posibilidad y siempre tengo el temor de que no aparezca. De todas maneras, con esta nueva son 15 novelas, creo que es un récord en la literatura cubana", ha celebrado.

El escritor ha defendido que trata de superarse y retarse a sí mismo, puesto que considera que "no tiene sentido" escribir novelas "si no hay una intención, un propósito, en la que se quiere decir algo". "Siempre que empiezo a escribir, la primera pregunta es '¿para qué?'. Trato de que no sea un asunto banal, un simple divertimento literario, sino que aporte algo al conocimiento", ha sostenido.

AUTOCENSURA

Padura, que se ha mostrado "muy feliz" de visitar por primera vez Alicante, ofrecerá este jueves, a las 19.00 horas en la Sede Ciudad de Alicante de la UA, la conferencia 'Censura, autocensura y cancelación: la luz de nuestro tiempo', con una presentación de la profesora Carmen Alemany (UA).

El escritor ha explicado que realizará un recorrido histórico de los procesos sociales respecto a las libertades de expresión de las personas en diferentes países, al tiempo que ubicará en el contexto actual los procesos de censura y cancelación.

"También desde la perspectiva de un escritor cubano, que vive en un sistema en el que mucha gente, para no ser censurada, opta por autocensurarse, porque puede ser censurada y cancelada, no por practicar su libertad de pensamiento, pero sí por su libertad de expresión. A la hora de difundir la expresión, empiezan a funcionar los mecanismos censura y posible cancelación", ha expresado.

Este viernes, por su parte, a las 12.00 horas en el Cemab, será el protagonista de la actividad 'Un escritor nos introduce en su mundo', con el instituto IES San Blas de Alicante, con el objetivo de hablar con el alumnado sobre la creación literaria.

NOVELA DE GARCÍA MÁRQUEZ

Por otra parte, cuestionado sobre la publicación de una novela de Gabriel García Márquez a título póstumo, Padura ha dudado sobre si es "justo" que se publique cuando el escritor colombiano decidió no publicarla. "No sé si esta novela nos ayudará a entender algo o añadirá algo a la literatura de Gabriel García Márquez", ha señalado.

Leonardo Padura es uno de los grandes nombres de la literatura latinoamericana actual y ha recibido, entre otros, el Premio Princesa de Asturias de las Letras (2015) y la Orden de las Artes y las Letras de Francia (2013). Es ampliamente conocido y traducido a muy diversos idiomas por libros como 'El hombre que amaba a los perros' (2009) o las novelas policiacas del detective Mario Conde.