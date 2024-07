Les Corts celebran la última sesión de control a Mazón antes de vacaciones con la vista puesta en el futuro del Consell

Una posible ruptura de Vox le dejaría sin sus tres consellerias en la Generalitat y al PP le faltarían 10 diputados para mayoría absoluta



VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Les Corts han celebrado este jueves la última sesión de control al gobierno valenciano que preside Carlos Mazón antes de las vacaciones de verano, en un día marcado por la incertidumbre tras el órdago de Vox de romper los ejecutivos autonómicos con el PP por aceptar la acogida de menores migrantes.

Las miradas estaban dirigidas hacia la reacción de Mazón ante esta situación, pero el 'president' no ha ofrecido declaraciones a los medios --este jueves por la tarde preside la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico y de la Junta Directiva Autonómica del PPCV, que fuentes 'populares' aseguran que estaba convocado desde el lunes-- y solo ha hecho referencia a la cuestión en una de sus réplicas a Compromís.

El síndic de este grupo, Joan Baldoví, ha lamentado que el futuro del Consell "se decida en un despacho en Madrid" y ha deslizado que "igual se acaba la legislatura" --aludiendo a un escenario de adelanto electoral--, a lo que Mazón ha contestado: "Yo no sé si usted cree en Dios o no o en la providencia, pero si cree en la realidad y en cómo le va, yo rogaría que yo no apretara el botón. Señor Baldoví, siga rezando".

Mazón, que durante toda la sesión ha ocupado su sitio al lado del vicepresidente y conseller de Cultura, Vicente Barrera (Vox), con quien se ha saludado con un abrazo, se ha enfrentado a un pleno en el que el PSPV no ha hecho prácticamente ninguna alusión a la posibilidad de una crisis de gobierno y solo ha instado al 'president' a "preguntarse si prefiere salvar a menores no acompañados que llegan a España o salvar su sillón" en la Generalitat, en alusión al fondo de la crítica que Vox esgrime para plantearse la ruptura de los pactos de gobierno autonómicos.

Durante la mañana, representantes de Vox como la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, o el vicepresidente y conseller de Cultura, Vicente Barrera, no han anticipado ningún escenario y han emplazado a lo que decida el líder de su partido, Santiago Abascal, y la ejecutiva estatal, además de reiterar su "lealtad" a sus votantes y culpar a la dirección del PP de Génova de la situación.

Mientras diputados de Compromís sí han mencionado en sus intervenciones el riesgo de un "divorcio" en el Consell, fuera del hemiciclo, la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha aprovechado para exigir al PP que sea quien "rompa con Vox por dignidad", aunque "más que en crisis", los ha visto "muy enamorados" y "totalmente alineados e indistinguibles".

LAS CINCO LEYES OBJETIVO

Y es que los socios de gobierno han aprobado este jueves, con el rechazo de la oposición, las dos últimas de sus cinco leyes que se habían marcado como objetivo para su primer año de legislatura: las de Concordia y Transparencia e Incompatibilidades, que han llegado tras la aprobación de las de Libertad educativa, À Punt y Antifraude.

Las cinco leyes han salido adelante gracias a la mayoría de PP y Vox, que suman 53 diputados entre los 40 'populares' y los otros 13. La mayoría absoluta de Les Corts está fijada en 50 diputados, con lo que Mazón podría seguir gobernando en minoría sin Vox, si bien requeriría apoyos parlamentarios externos para aprobar leyes como la de presupuestos. Los de 2024 están aprobados desde el pasado 20 de diciembre.

Además de levantarse a aplaudir tras la aprobación de la Ley de Concordia, que deroga la de Memoria Democrática de 2017, Mazón ha aprovechado su réplica a Vox para agradecer que su socio de gobierno pregunte en la sesión de control por la sanidad, "lo importante", y ha sacado pecho de la reducción de la lista de espera quirúrgica.

A la espera de la 'operación' que anunciará Vox tras su ejecutiva estatal de esta tarde, el 'president' y líder del PPCV presidirá a la misma hora (18.30) en la sede del partido en València una reunión del comité ejecutivo autonómico y de la junta directiva autonómica de los 'populares' valencianos.

En el seno del Consell, el PP ocupa la portavocía y las áreas de Presidencia, Vicepresidencia segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y las de Hacienda, Economía y Administración Pública; Sanidad; Educación, Universidades y Empleo; Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, e Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Por su parte, de Vox dependen la Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte y los departamentos de Justicia e Interior y Agricultura, Ganadería y Pesca. Estas tres consellerias manejan un presupuesto para 2024 de más de 1.326 millones de euros, divididos entre los 760,69 millones de Justicia, los 344,54 de Agricultura y los 220,8 de Cultura.