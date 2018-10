Les Corts estrenan un Debate de Política General "radicalmente nuevo" con límite de propuestas y tiempo para el análisis

Publicado 06/09/2018 17:01:02 CET

Les Corts Valencianes estrenarán la próxima semana un formato para el Debate de Política General "radicalmente nuevo" que limita las propuestas de resolución que puede presentar cada grupo a un máximo de 12 y que incluye un día para la reflexión y el análisis antes de las votaciones.

Así se ha acordado este jueves en la Junta de Síndics que ha establecido el calendario y los horarios para esta cita. El debate arrancará el martes 11 de septiembre, a las 10.00 horas con la intervención del Presidente de la Generalitat, posteriormente el PP y finalizará el turno de la mañana con Podemos para por la tarde proseguir con el resto de grupos.

Al finalizar el debate se registrarán las propuestas de resolución, 12 por grupo, y el día siguiente, miércoles 12, se procederá a la validación tanto de la Mesa de les Corts, a las 9.00 horas, como de la Junta de Síndics, a las 10.00 horas. También ese día se procederá a la ordenación del debate por bloques para el día siguiente, y el jueves 13 serán las votaciones.

Atrás quedarán aquellos debates parlamentarios con centenares de propuestas que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada y en los que el cansancio llegaba a provocar la equivocación en algunas de las votaciones a última hora.

Además, al igual que el año pasado, PSPV y Compromís aunarán sus propuestas resolución, que serán "consensuadas" y se firmarán conjuntamente, y en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Botànic que se celebrará esta tarde tratarán de "recabar los máximos apoyos de Podemos", ha apuntado el portavoz socialista en Les Corts, y vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, tras la Junta de Síndics.

De hecho, según ha explicado el síndic de Compromís, Fran Ferri, las propuestas todavía no están cerradas y se está trabajando en ellas.

Por su parte, síndica de Ciudadanos (Cs), Mari Carmen Sánchez, ha valorado que "la nueva organización del debate lo hará más atractivo". Según la líder parlamentaria, "presentar mil propuestas sin tiempo para su análisis no tenía ningún sentido". "Aunque --el nuevo modelo-- no es perfecto dará un poco de oxigeno al debate", ha resaltado.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, la portavoz adjunta, Maria José Catalá, ha ironizado: "no creo que se cansen demasiado respondiendo a 13 propuestas por grupo parlamentario" y ha comentado "de momento no nos han puesto límite de palabras como los tweets". "Twitter ha aumentado el numero de palabras, no tendría sentido que lo hiciéramos aquí".