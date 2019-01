Les Corts estudiarán acciones contra los citados que no comparezcan en la comisión sobre financiación de PSPV y Bloc

Actualizado 14/01/2019 15:01:28 CET

Etelvina Andreu y Anabel Hallado no se presentan y las Corts piden a Delegación colaboración para agilizar las notificaciones

VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

La Mesa de Les Corts estudiará qué acciones van a tomar contra aquellas personas que no comparezcan en la comisión de investigación sobre la financiación electoral de PSPV y Bloc entre 2007 y 2008, a pesar de haber recibido la notificación, después de que la ex directora general de Consumo en el Ministerio de Sanidad en 2008 y excandidata socialista al Ayuntamiento de Alicante Etelvina Andreu, no se haya presentado aunque estaba citada a las 10.30 horas de este lunes, ni tampoco haya acudido a las 13.30 Anabel Hallado.

El presidente de la comisión, César Jiménez, ha señalado, tras constatar estas ausencias, que la Mesa de Less Corts "evaluará en lo sucesivo" qué acciones se pueden tomar contra los comparecientes a los que les haya llegado la notificación de su citación y no se presenten como están obligados a hacerlo en función. El artículo 502 del Código Penal establece que serán castigados "como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

Del mismo modo, el portavoz popular Rubén Ibáñez y el síndic de Podem, Antonio Estañ, han reclamado que "se deduzca testimonio de aquellas incomparecencias" --procedimiento similar a una denuncia-- y que conste "de forma fehaciente la notificación para que de forma reglamentaria se proceda a las sanciones que correspondan".

Jiménez ha explicado que el pasado día 26 de diciembre Les Corts enviaron las citaciones a los comparecientes de esta jornada y de las próximas sesiones. En concreto, ha señalado que en el caso de Andreu le han remitido en dos ocasiones la citación por burofax pero que, al no recogerlo en mano, en la tercera vez se le dejó una notificación para que acuda a Correos. Sin embargo, no tienen constancia de que la haya recogido.

NO LE HA LLEGADO

De hecho, fuentes próximas a Etelvina Andreu han señalado a Europa Press que no le han llegado la notificación y que cuando la reciba "no tiene problemas en acudir como ya compareció en el Senado por un asunto que archivó un juzgado de Madrid".

Ante estas dificultades, Jiménez ha señalado que la Mesa de esta comisión ha pedido a Les Corts que reclame a Delegación de Gobierno acordar un mecanismo de coordinación institucional "más ágil" para poder acceder al último domicilio conocido de las personas comparecientes.

La siguiente compareciente era Gracia Font Martí, pero no se le ha podido trasladar la citación por no tener acceso a su último domicilio. A la 13.30 estaba prevista la comparecencia de Anabel Hallado, a quien se le envió una primera citación a un domicilio que no era la última dirección conocida. Por ello, el pasado viernes se le remitió la citación a este último domicilio conocido y este mismo lunes se le ha enviado una segunda notificación. Sin embargo, tampoco se ha personado en la comisión.

La comisión está previsto seguir por la tarde con la intervención de Mario Antonio Barceló Aristoy y la exalcaldesa de Dénia Ana María Kringe Sánchez, que es la tercera notificación que recibe para que comparezca.

Por otra parte, se ha aprobado por unanimidad la comparecencia del exdirector de Canal 9 Pedro García para que explique los contratos que la televisión pública firmó con la mercantil Crespo Gomar por más de 600.000 euros así como de Arcadio Mateo, ex director general de Acuamed.

Asimismo, se ha acordado que el próximo día 6 de febrero se celebre la jornada que se aplazó el pasado 9 de enero debido a que de las cinco personas citadas, únicamente estaba previsto que acudiera una. Para esa sesión estaban llamados la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, los exalcaldes de Gandia Arturo Torró y José Manuel Orengo (hasta hace poco asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig), quien fuera el presidente de Crespo Gomar, Alberto Gomar, y un extrabajador de la empresa.