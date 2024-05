Les Corts oirán a los expertos en las materias de las cinco leyes de PP y Vox el viernes y el lunes

La oposición critica que varias de sus diputadas no puedan defender su postura porque coinciden comisiones de las que son portavoces



VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Les Corts celebrarán este viernes y el lunes las comisiones en las que comparecerán los expertos llamados a ofrecer su punto de vista sobre las cinco proposiciones de ley que han presentado el PP y Vox sobre À Punt, Antifraude, Concordia (el viernes) y Educación y Transparencia (el lunes).

Los grupos de la oposición --PSPV y Compromís-- han criticado la "premura" en la celebración de estas sesiones y el hecho de que se avisará a los citados con tan solo tres días de antelación y un festivo de por medio.

Además, hay diputadas que llevan más de una ley --como la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro-- que tendrán que delegar en otros parlamentarios la defensa de su posición ya que les coinciden las sesiones en dos comisiones distintas.

En la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, Navarro ha criticado que PP y Vox no hayan tenido la "cortesía parlamentaria" de habilitar un tercer día, y ha reprochado al síndic de Vox, José María Llanos, las formas en las que ha mostrado esa oposición.

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, por su parte, ha apuntado que "la palabra de Mazón no vale nada" y le ha acusado de "hacer un atropello parlamentario y no permitir que haya un debate de calidad sobre su contrarreforma". De hecho, ha señalado que la semana que viene no hay pleno y que se podría haber tramitado una ley cada día.

Por su parte, el síndic del PP, Miguel Barrachina, ha señalado que "el viernes y el lunes se van a celebrar las pertinentes comisiones para seguir debatiendo y avanzando en la tramitación de las proposiciones de Ley presentadas conjuntamente por el PP y Vox", y ha agregado que "a pesar del boicot de los partidos de la oposición, la sociedad civil va a poder comparecer para mostrar su opinión sobre estas iniciativas legislativas".

HABLAMOS ESPAÑOL

Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha señalado que tanto Compromís como el PSPV tienen grupos "amplios" con los que pueden elegir a otros diputados para participar en el debate.

Por otro lado, ha indicado que han acordado las propuestas de expertos con el PP en todos los casos salvo en una de ellas, ya que la formación había querido invitar a la organizción Hablamos Español a la ponencia sobre la ley de Libertad Educativa, pero el PP se ha opuesto.