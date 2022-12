L'ETNO, candidato a mejor museo europeo 2023 con el proyecto 'No es fàcil ser valencià'

VALÈNCIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia, está nominado al premio de mejor museo europeo del año 2023 por el Foro Europeo de Museos. Los EMYA (European Museum of the Year Award) son los más conocidos reconocimientos a la calidad de los museos europeos, desde que en 1977 se celebrara la primera edición.

La nominación viene avalada por el proyecto expositivo 'No és fàcil ser valenciana / No és fàcil ser valencià', una innovadora apuesta con museografías arriesgadas que describe un diálogo entre aquello que es global y local vinculado a la cultura tradicional y popular valenciana. Con la nominación, l'ETNO ha superado la primera fase donde solo han conseguido pasar 33 museos del ámbito europeo, informa la Diputación de Valencia.

Los ganadores de EMYA2023 se anunciarán el último día de la conferencia anual y ceremonia de entrega de estos premios, que tendrá lugar en Barcelona del 3 al 6 de mayo de 2023. Está organizada por el Foro Europeo de Museos con el apoyo del MUHBA - Museo Historia de Barcelona.

Como diputado de Cultura, Xavier Rius felicita al equipo de l'ETNO por la exposición que "tiene el valor de hacernos reflexionar sobre aquello que somos, que nos rodea y que nos define; algo que siempre ha caracterizado las actividades del Museo Valenciano de Etnología", además de "la profesionalidad y dedicación de todas y todos los miembros del museo". Se trata de un proyecto encabezado por Francesc Tamarit como director y que ahora continúa creciendo de la mano del equipo de l'ETNO.

'No es fàcil ser valenciana / No es fàcil ser valencià', comisariada por Joan Seguí, Asunción Garcia y Josep Aguilar con la colaboración del equipo, está abierta al público desde 2020. Más de 1.500 metros cuadrados de colecciones vinculadas a la cultura tradicional y popular valenciana con un recorrido por tres ámbitos: la ciudad, donde se plantean cuestiones relacionadas con la tensión entre el que es global y local; les Hortes y la Marjal, donde se tratan algunos de los imaginarios que se suelen proyectar en la cultura valenciana, y el Secà y la Muntanya donde son las invisibilidades, aquello que no se ve o se conoce poco de las zonas del interior del territorio valenciano, las que hacen de hilo conductor.

Esta exposición permanente parte de la idea de que cada uno de los ámbitos se trate como un tema relacionado con las cuestiones de identidad cultural (la valenciana en este caso) en el mundo contemporáneo. Así, a la parte de las ciudades se desarrollan cuestiones relacionadas con la tensión entre lo global y lo local (Glocal); en la sección dedicada a Hortes y Marjals se habla de los imaginarios relacionados con estos espacios (La Barraca, la Paella) y que tan poderosamente define el "ser valenciano". Finalmente, en el Secà y la Muntanya, el discurso habla de las invisibilidades en referencia a todo lo que es propio o habitual en las tierras de interior y que queda invisible en los ojos de muchos, sean valencianos o no.

L'ETNO también ha puesto en marcha una aplicación virtual ('CULTURA ACCESIBLE') que permite hacer una visita gamificada y autónoma por familias, a modo de juego de pistas, que se completa con las habituales visitas guiadas dirigidas a escolares y público familiar.