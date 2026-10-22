L'Horta Sud presta a la Safor y la Marina Alta la barredera que regaló el Gobierno turco para ayudar en la dana de 2024

Prueba de una de las barrederas - MANCOMUNITAT L'HORTA SUD

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunitat de l'Horta Sud ha acordado con sus homólogas de la Safor y la Marina Alta la cesión temporal de la máquina barredera de última generación que le regaló el gobierno de Turquía en 2025 para que puedan utilizarse en las tareas de limpieza en los municipios afectados por la dana Adam de estas dos comarcas.

Así lo ha acordado el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes, con los presidentes de la Mancomunitat de la Safor, Salvador Femenía, y de la Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta, Sergi Ferrús, tras consultar con los consistorios más afectados.

Para ello, las tres instituciones comarcales firmarán un documento en los próximos días que permita desplazar allí la máquina. "L'Horta Sud sabe mejor que nadie lo que es sufrir una dana y afrontar todas las tareas de emergencia. Por ello, desde el primer momento hemos estado en contacto con las comarcas que ahora han sufrido una nueva dana con la intención de ayudarlas en todo lo que podamos", ha explicado el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes Alonso.

La barredera fue regalada a l'Horta Sud en febrero de 2025 por el Gobierno turco, en el marco de la cooperación bilateral entre la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior del Gobierno de España y la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias del Ministerio del Interior de la Republica de Turquía. Posteriormente Turquía regaló una segunda máquina que aún está en proceso de legalización en España.

Ambas barrederas, que están valoradas en 170.000 euros, son dos máquinas compactas y robustas, de gran potencia, con las que se puede acceder con facilidad a espacios estrechos y trabajar de forma eficiente en entornos urbanos densos como calles estrechas, carriles bici y plazas concurridas.

Las máquinas aún no han podido ser utilizadas en l'Horta Sud porque la tramitación para legalizar la primera --escritura a nombre de la Mancomunitat, matriculación, inscripción y seguros-- se ha demorado más de un año y, de hecho, la segunda aún está en trámites. Los consistorios de l'Horta Sud estaban ahora elaborando un primer calendario de uso pero se ha priorizado su utilización en las zonas afectadas por la dana Adam.

El convenio que se firme establecerá que la barredera se cederá a la Mancomunitat de la Safor, donde se han interesado por utilizarla los ayuntamientos de Piles y Miramar, y a la Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta, para usarse a priori en Els Poblets y el Verger. L'Horta Sud se encargará del traslado en el menor tiempo posible. Si se completa el proceso de matriculación de la segunda a tiempo, también será cedida.