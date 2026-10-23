Llorca aboga por exportar el "modelo valenciano" a España y confía en que Feijóo atienda a la Comunitat "como se merece"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante un acto de precampaña del Partido Popular, en el Palau de les Arts - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha abogado por exportar el "modelo valenciano" a España tras las elecciones del 29 de noviembre, al tiempo que se ha mostrado convencido de que el líder de su partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, atenderá a la Comunitat Valenciana "como merecemos" en caso de gobernar el país.

Así lo ha manifestado este viernes en un acto de precampaña en València, celebrado en el Palau de Les Arts ante unas 1.500 personas, al que han asistido, entre otros representantes y dirigentes del partido, la alcaldesa de València y cabeza de lista por esta circunscripción al Congreso el 29N, María José Catalá; el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y miembro del comité de dirección del PP, Esteban González Pons; y el presidente de la Diputació de València y del PP en esta provincia, Vicent Mompó.

Llorca ha asegurado que supone una "alegría" tener a Feijóo en València, una tierra que le "necesita" como presidente. "Cuánto hemos sufrido sin que un Gobierno de nuestro país nos apoyase", ha señalado.

Dicho esto, ha reivindicado que el PP es el único partido cuyas candidatas por la Comunitat Valenciana son todas mujeres --María José Catalá por Valencia, Macarena Montesinos por Alicante y la consellera Elena Albalat por Castellón--: "Somos el partido de las mujeres, no el que se esconde con las pancartas, somos los que defendemos a las mujeres de verdad. Por eso somos el partido de --la exalcaldesa de València-- Rita Barberá, y por eso lo vamos a seguir siendo".

El jefe del Consell ha mencionado la dana Adam, ha recordado a las víctimas mortales y ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia y de todas las administraciones. Sin embargo, seguidamente ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por visitar Oliva (Valencia) esta semana: "Llegó en Falcon al aeropuerto y del aeropuerto cogió un helicóptero hasta Oliva". Y le ha reprochado que utilizara un séquito de vehículos oficiales para desplazarse apenas 150 metros, desde donde se bajó del helicóptero hasta el centro de mando de la emergencia. "No es broma", ha señalado.

SÁNCHEZ VIVE "EN OTRO MUNDO"

Dicho esto, se ha preguntado "cómo va a solucionar los problemas de la gente una persona que vive ajena" a los mismos. "Vive sin querer relacionarse con nadie", ha afeado al líder del Ejecutivo central, al que ha acusado de vivir "en otro mundo" y en una "burbuja". "Siempre he entendido que la política es estar cerca, porque escuchas mejor y puedes hablar con la gente. Si no estás cerca, si no actúas como una persona normal, jamás vas a poder solucionar nada", ha reflexionado.

En este contexto, ha defendido que desde el Gobierno valenciano han pedido "muchas veces" la ayuda del central, como con la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 233 víctimas mortales, pero esta "nunca llegó", ha denunciado Llorca, que ha mostrado "esperanza" de que, con Feijóo de presidente, "atenderá a esta tierra como merecemos".

"Jamás pediremos algo que no nos corresponda ni jamás querremos quitarle a ninguna otra autonomía lo que les corresponde a ellos", ha garantizado Pérez Llorca, que ha recalcado que la Generalitat tendrá "la capacidad de defender lo que necesitan los demás, pero también exigir y pedir lo que necesita el pueblo valenciano".

"BATIBURRILLO" DE PARTIDOS A LA IZQUIERDA DEL PSPV

Por otro lado, el 'president' de la Generalitat ha cargado contra los partidos a la izquierda del PSPV por haber montado "un batiburrillo" de formaciones de cara al 29N y ha reprochado a Compromís que durante ocho años le haya dado los votos "gratis" a Pedro Sánchez "a cambio de nada". "Pero ahora se han quitado la careta de verdad, han pactado con Esquerra Republicana de Catalunya", ha incidido el dirigente autonómico.

También ha advertido sobre la coalición valencianista: "Lo que van a pretender es volver a dar sus votos a cambio de someternos al independentismo y al catalanismo". Pero ha garantizado: "No lo van a conseguir nunca". Sobre Cataluña, ha defendido que es una "tierra hermana a la que queremos" pero ha recalcado que la Comunitat Valenciana tiene sus "propias señas de identidad". En definitiva, ha abogado por "no por someternos a nadie".

Finalmente, Llorca ha alabado al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, por haber sabido "atender, escuchar y resolver los problemas" y ha reivindicado que ese es "el modelo valenciano: el que baja impuestos, el que construye viviendas, el que mejora sus infraestructuras", pese a estar "castigados" por la financiación autonómica. "No escatimamos un euro para que esta tierra se haya vuelto a convertir en una tierra de oportunidades", ha reivindicado.

Por ello, ha apostado por que "ese modelo valenciano sea también el modelo español" y ha sostenido que eso "solo" lo puede ofrecer Feijóo. "Así que muchísimos ánimos, vamos a ponernos la piel para que seas presidente, estaremos en todos los pueblos de la provincia de Valencia, en todos los rincones para pedir lo mismo que pedimos todos, que tú seas presidente y que esta tierra se la atienda como merecemos y tú lo vas a hacer", ha prometido ante el presidente del PP.