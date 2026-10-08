Llorca acusa al Gobierno de haber sido “incapaz de dar una solución” a Maricarmen y a todas las personas desahuciadas

El 'president' Juanfran Pérez Llorca en el pleno de Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado al Gobierno de haber sido “incapaz de dar una solución” a Maricarmen, la mujer de 87 años fallecida este miércoles cuyo desahucio provocó el estallido de las protestas por la vivienda en varias ciudades, y a todas las personas desahuciadas durante los ocho años de Pedro Sánchez en la Moncloa.

“Esa persona ha fallecido buscando una solución porque ustedes no se han dedicado a gobernar, sino a resistir. Esa es la diferencia. Ustedes se ponen detrás de las pancartas pero después, cuando gobiernan, se olvidan de las clases medias y trabajadoras. Esa es la realidad de la izquierda y del ‘sanchismo’ en España”, ha manifestado en la sesión de control en Les Corts, que ha arrancado con un minuto de silencio por Maricarmen con el apoyo de todos los diputados salvo los de Vox.

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha decidido cambiar su pregunta –registrada inicialmente de manera genérica sobre la situación de la Comunitat Valenciana– para centrarse en el caso de Maricarmen que “nos ha retratado como sociedad”. Ha exigido a Llorca que condene la postura de Vox “por la memoria de Maricarmen” y que aplique sus competencias en materia de vivienda.

En su respuesta, el jefe del Consell ha expresado, en nombre del PP, “por supuesto, respeto absoluto a las personas fallecidas y a sus familiares”, pero ha remarcado que “si de verdad queremos honrar la memoria de Maricarmen” es necesario recordar que “ella dijo en una entrevista que su situación se debía a las políticas de Pedro Sánchez”.

“Seguramente habrá habido más fallecidos en los 270.000 desahucios durante los ocho años de Gobierno de la izquierda. Pensemos en sus familiares y en el drama que han vivido”, ha manifestado, y ha mostrado “certeza absoluta” de que “gran parte del problema de la vivienda se arregla construyendo casas y facilitando viviendas de protección pública”.

PSPV ACUSA AL PP DE "ESCUPIR SOBRE LA MEMORIA DE MARICARMEN"

En su segunda intervención, el socialista ha acusado a Llorca de haber “permitido que los fondos buitres campen a sus anchas” y de impulsar el plan Vive para “dar viviendas a los de siempre y expulsar a los vulnerables”. “Ustedes y su partido han escupido sobre la memoria de esta señora”, ha aseverado, y ha afeado al ‘president’ que no condenara las críticas a Maricarmen por parte de un asesor de la senadora valenciana Eva Ortiz.

Muñoz también ha instado a Llorca a que el PP vote a favor de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso: “El mejor legado y memoria para Maricarmen es que salgan adelante”.

El jefe del Consell ha replicado que “los problemas de los ciudadanos se solucionan gobernando”, algo que considera que Sánchez “no ha hecho durante ocho años” y tampoco el anterior gobierno valenciano del Botànic con “cero viviendas de protección pública” construidas.

Y ha subrayado: “Con todo el respeto que merece la señora Maricarmen y todas las personas en una situación vulnerable, tenemos que hablar de la realidad: Maricarmen fue desahuciada con una ley que aprobó el Gobierno socialista, el señor Borrell”, en alusión a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 impulsada con Felipe González como presidente y Josep Borrell como ministro.

Además, Llorca ha destacado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, “medió para que Maricarmen volviera a su casa”. “Y Maricarmen ha fallecido, y también otras personas en la misma situación, sin que los que le prometieron una solución lo hayan resuelto en ocho años de Gobierno”, ha repetido.

Es algo que ha calificado de “indigno” por parte del PSOE cuando “esas personas” confiaban en los socialistas y “depositaban su voto” en este partido. También ha acusado de “cinismo e incompetencia” a la izquierda por “agitar pancartas y ponerse en las manifestaciones como si no fueran Gobierno, como Compromís que son socios de Sánchez”.

“La realidad es que, cuando ustedes gobiernan, la sociedad sufre, porque son incapaces de solucionar los problemas de los ciudadanos”, ha espetado el ‘president’ al PSPV, además de reiterar que compareció en el Debate de Política General “con un proyecto de futuro y con ideas” y los socialistas “con una caja vacía” para criticar el supuesto dosier que atribuye presuntas irregularidades a él y a su entorno.

COMPROMÍS EXIGE "UN POCO DE HUMANIDAD"

Desde Compromís, Joan Baldoví ha reprochado a Vox y a dirigentes del PP como los madrileños Isabel Díaz Ayuso o Almeida, que no demuestren "un poco de humanidad" con Maricarmen y ha censurado las "muestras de hipocresía, fariseísmo y crueldad" con una mujer "que lo único que quería era morir en su casa".

Baldoví ha reivindicado que la ciudadanía necesita soluciones de la política "y no minutos de silencio o declaraciones hipócritas": "Todas las Maricarmen que hoy están amenazadas por los fondos de sanguijuela y que están en peligro de perder su casa necesitan medidas para que no les tiren de casa".

Además, ha preguntado al 'president' si "piensa obligar" a los alcaldes de València, Castelló, Alicante y Elx a declarar zonas tensionadas para regular el precio del alquiler" o si "piensa exigir a los cargos del PP que devuelvan las viviendas de Alicante que se han quedado de forma ilegal?". "Lo demás son romances", ha zanjado.

Como réplica, Llorca ha afeado a Baldoví que vaya "de progre" mientras que ha "permitido" que Maricarmen haya fallecido fuera de su casa y ha "gastado tanto tiempo apoyando al PSOE". "Usted y su partido son unos caraduras", le ha espetado.

VOX CULPA A SÁNCHEZ

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha acusado a la izquierda de "utilizar" la muerte de Maricarmen para "ocultar su responsabilidad" en la crisis de vivienda. "Las políticas del PSOE y de la extrema izquierda han matado a Maricarmen", ha dicho, para ha apuntado a "la responsabilidad de Sánchez".

Llanos ha destacado las medidas de viviendas pactadas por su grupo junto al PP y ha vinculado este ámbito con la política energética, por lo que ha exigido el mantenimiento de la central nuclear de Cofrentes. Y ha vuelto a reclamar que se aplique la 'prioridad nacional' en el acceso a recursos públicos como la vivienda.

En su respuesta, Llorca ha vuelto a quejarse de la “marginación y olvido” del Gobierno a la Comunitat, que ha contrapuesto con el Consell. “No nos toca adelantar elecciones porque tenemos futuro y garantías, esa es la realidad”, ha dicho en alusión a la posibilidad que ha descartado de adelantar los comicios autonómicos para que coincidieran con los generales convocados el 29 de noviembre.

Ha afirmado que “el Gobierno de la izquierda ha caído por el problema de la vivienda”, mientras según el Consell está impulsando medidas para las “personas vulnerables” como los alquileres sociales en Alicante que visitó esta semana. Y se ha preguntado: “¿Por qué atacan tanto a los fondos buitre cuando ellos parecen buitres con sus medidas respecto a la vivienda y a otras cuestiones?”.

El ‘president’ también ha criticado la falta de novedades sobre la ciudad de la industrialización de la construcción que Sánchez anunció en 2025 para ubicarse en el puerto de València. Además de construir casas, ha defendido que hay que ofrecer infraestructuras y servicios a los residentes, algo que ha ligado con la posibilidad de que se cierre la central de Cofrentes que supondría “que pagaremos más recibo de la luz por la ideología de los partidos de izquierda”.

Por último, se ha referido a las elecciones del 29N para proclamar que “tenemos que estar contentos y felices porque ahora hay una oportunidad histórica para acabar con estas políticas que han traído tanto dolor a las clases medias y trabajadoras”.