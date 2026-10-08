El pleno de Les Corts guardará un minuto de silencio en memoria de Maricarmen con el acuerdo de todos los grupos

Varias personas dejan velas y mensajes en la vivienda de Maricarmen, a 7 de octubre de 2026, en Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Les Corts Valencianes guardarán este jueves un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio provocó el estallido de las protestas por la vivienda en distintas ciudades españolas, una propuesta planteada por el PSPV que ha contado con el apoyo de todos los grupos con representación en la Cámara, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El PSPV ha anunciado a primera hora que, a petición de los socialistas, el pleno guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de Maricarmen. Momentos después, desde la Presidencia de Les Corts han confirmado el homenaje, "por acuerdo de todos los grupos parlamentarios con representación", y han precisado que se realizará al comienzo del pleno, antes de la sesión de control al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Maricamen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda digna, murió este miércoles en el hospital. Su desahucio derivó en la acampada de la Puerta del Sol y en otras muchas ciudades de la geografía española.

La anciana estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre. Ese día fue sacada en camilla de su casa, ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda y en la que había vivido 71 años, tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos. Fue trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

En la capital de España, Más Madrid y PSOE han secundado un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, la octogenania desahuciada de la vivienda en la que residía desde hace 71 años, ante la falta de un homenaje institucional de este tipo al inicio del Pleno extraordinario celebrado este jueves en Cibeles.

El gobierno del PP no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de la anciana, aunque desde la izquierda han trasladado que 'los populares' les comunicaron, además del respeto por Maricarmen, que allí no habría minuto de silencio de manera formal en el Pleno por la "total instrumentalización" que les acusa de hacer con este caso.

Mientras, en Les Corts, el jefe del Consell responde este jueves a preguntas de los grupos sobre la situación de la Comunitat Valenciana, el dosier en el que supuestamente se recogen presuntas irregularidades que le afectarían a él y a su entorno, así como precisamente sobre las medidas que lleva a cabo el Gobierno valenciano para facilitar el acceso a la vivienda.