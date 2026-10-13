Llorca alaba a los Reyes y afea a Sánchez "mantener el modus operandi de la dana" y "no querer ir a Ceuta"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha alabado que los Reyes de España visiten Ceuta, que ha calificado de "ciudad que ha sido invadida", y, por contra, ha censurado que no viaje el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "repetir el modus operandi de la dana".

Así lo ha aseverado el también líder de los 'populares' de la Comunitat Valenciana en Alicante, donde ha participado en un foro económico, al ser preguntado por la visita este martes de los monarcas, Felipe VI y Letizia, a la ciudad autónoma.

"Creo que era muy necesario que los Reyes visitasen Ceuta, que es una ciudad que ha sido invadida y, por lo tanto, cuando se invade una ciudad de España se invade nuestro país y estoy convencido de que lo que los ceutís quieren es ver que sus instituciones y que los representantes de sus instituciones están con ellos", ha argumentado el jefe del Consell.

"A mí lo que me sorprende --ha continuado-- es que el presidente del Gobierno de España no viaje con los Reyes y que no quiera ir a Ceuta. Una vez más nos abandona. ¿Y qué quieren que les cuente yo, que sé lo que es que un presidente del Gobierno te abandone cuando tu tierra más te necesita?. El modus operandi que tuvo Sánchez con la dana en la Comunidad Valenciana parece ser que lo mantiene con Ceuta", ha afeado.

"Menos mal que, por lo menos, los Reyes van a estar ahí apoyando a su presidente alcalde y a todos los ceutís", ha concluido.