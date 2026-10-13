Visita de los Reyes a Ceuta, en directo: última hora de Felipe VI y Letizia y la crisis migratoria

Don Felipe y Doña Letizia, volvían a acaparar este martes todas las miradas - COLLAGE EUROPA PRESS
MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los Reyes viajan este martes a Ceuta en la que será su primera visita a esta ciudad autónoma desde la llegada al trono de Felipe VI y lo hacen con la firme voluntad de mostrar su solidaridad y respaldo a los ceutíes dos meses y medio después de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes desde Marruecos, en un momento en que aún sigue sin haberse normalizado del todo la situación.
Sigue en directo la visita de los Reyes a Ceuta: