Visita de los Reyes a Ceuta, en directo: última hora de Felipe VI y Letizia y la crisis migratoria

Don Felipe y Doña Letizia, volvían a acaparar este martes todas las miradas
Don Felipe y Doña Letizia, volvían a acaparar este martes todas las miradas - COLLAGE EUROPA PRESS
Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 13 octubre 2026 8:44
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MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes viajan este martes a Ceuta en la que será su primera visita a esta ciudad autónoma desde la llegada al trono de Felipe VI y lo hacen con la firme voluntad de mostrar su solidaridad y respaldo a los ceutíes dos meses y medio después de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes desde Marruecos, en un momento en que aún sigue sin haberse normalizado del todo la situación.

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