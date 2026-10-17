Llorca pide a la ciudadanía "prudencia y responsabilidad" ante las fuertes lluvias en la Comunitat Valenciana

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo.
Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo. - GVA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 17 octubre 2026 15:28
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   VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido a la ciudadanía "prudencia y responsabilidad" ante el episodio de fuertes lluvias que afecta durante este fin de semana a la Comunitat Valenciana.

   "Seguid las indicaciones de los servicios de emergencias y manteneos informados a través de los canales oficiales", recalca el jefe del Consell en un mensaje publicado en redes sociales.

   La Generalitat ha enviado este mismo sábado dos ES-Alert ante las lluvias de este fin de semana que prevén descargar acumulados de hasta 300 litros por metro cuadrado en 24 horas.

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