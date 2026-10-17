Las lluvias provocan una treintena de incidentes, la gran mayoría en la provincia de Alicante

Archivo - Una persona camina bajo la lluvia. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha gestionado desde las 13.57 horas de este sábado y hasta las 21.00h una treintena de incidentes en la provincia de Alicante y uno en la provincia de Valencia a causa de las lluvias.

Las comarcas donde se han registrado un mayor número de incidencias son, en la demarcación de Alicante, Vinalopó Mitjà, con un total de 5; y Alt Vinalopó, con 4.

Los incidentes más habituales, según detalla el 112, han sido daños materiales en la vía pública e incidencias en la red viaria.