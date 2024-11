La manifestación del 30 de noviembre para pedir la dimisión de Mazón acabará en la plaza de la Virgen

Los convocantes critican que no se permita terminar en la plaza de Manises, frente al Palau, "para no repetir los daños" en el edificio

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La manifestación que se celebrará el 30 de noviembre en València bajo el lema 'Mazón, dimisión' por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre acabará su recorrido finalmente en la plaza de la Virgen, en lugar de en la plaza de Manises --frente a la puerta del Palau de la Generalitat--, donde inicialmente estaba previsto.

Los convocantes --una cincuentena de entidades cívicas, sociales y sindicales-- han criticado que "no dejan" acabar la manifestación en la plaza de Manises para que "no se repitan los daños en el edificio histórico de la Generalitat que se produjeron durante la manifestación del 9 de noviembre".

El pasado 9 de noviembre, 130.000 personas salieron a la calle en València para exigir la "dimisión inmediata" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y su Consell por "no haber sabido gestionar" la catástrofe de la dana. Algunos manifestantes realizaron pintadas y mancharon de barro las paredes del edificio del Palau y colocaron objetos como botas y prendas de ropa manchadas de barro de las localidades afectadas.

En este sentido, los convocantes critican que "no dejan" acabar la manifestación en la plaza de Manises por dos informes de seguridad donde "se pide que se evite esa plaza para que no se repitan los daños en el edificio histórico que se produjeron el 9 de noviembre". No obstante, precisan que la concentración del día 29 de noviembre sí se podrá realizar en la plaza Manises.

Fuentes de la Subdelegación de Valencia han detallado a Europa Press que existen tres informes negativos para no terminar la manifestación del día 30 en la plaza de Manises. Uno de ellos es de la Policía Local, al coincidir con otro acto; y otros dos son por motivos de seguridad, de la Policía Nacional y la Policía Adscrita.