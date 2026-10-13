María Jiménez y Eva Redondo encabezarán las listas del PSPV al Congreso y al Senado por Castellón

Archivo - Maria Jiménez, candidata del PSPV al Congreso - PSPV - Archivo

CASTELLÓ 13 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La portavoz del Grupo Socialista en Oropesa y diputada provincial, María Jiménez, y la actual senadora Eva Redondo han sido propuestas para encabezar las listas del PSPV-PSOE al Congreso y a la Cámara Alta, respectivamente, por la provincia de Castellón, en las próximas elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre, según han confirmado fuentes del partido.

En los pasados comicios los socialistas obtuvieron dos diputados en la provincia de Castellón -Susana Ros y Artemi Rallo- y una senadora -Amparo Marco-, a la que hay que añadir Eva Redondo como senadora territorial.

Las listas, que encabezarán Jiménez y Redondo, serán aprobadas este miércoles por el Comité Provincial del partido, y posteriormente pasarán por una reunión de la Ejectiva del PSPV y de ahí se remitirán a Madrid, al PSOE.